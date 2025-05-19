Νέα «στέγη» στο Netflix βρήκε η εμβληματική σειρά «Sesame Street»

Η εμβληματική εκπαιδευτική παιδική τηλεοπτική σειρά «Sesame Street» συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ωστόσο έλυσε ένα από τα μεγαλύτερη: βρήκε νέα στέγη.

Το Netflix ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η 56η σεζόν της εμβληματικής σειράς θα κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα του παγκόσμιου κολοσσού ροής περιεχομένου, ενώ η πλατφόρμα θα φιλοξενήσει ορισμένα προηγούμενα επεισόδια, συνολικής διάρκειας 90 ωρών.

Η νέα σεζόν θα παιχτεί στον «αέρα» σε τρεις φάσεις, με το Netlix όμως να μην αποκαλύπτει πότε ακριβώς θα κάνει πρεμιέρα.

Το «Sesame Street» θα συνεχίσει πάντως να προβάλλεται και στο δίκτυο PBS, που αποτελεί και το πρώτο «σπίτι» της δημοφιλούς σειράς, ενώ για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία, τα νέα επεισόδια θα προβάλλονται δωρεάν και στη δημόσια τηλεόραση χωρίς να μεσολαβούν μήνες αναμονής.

Η ανακοίνωση τερματίζει την ενός και πλέον έτους περιπέτεια της δημοφιλούς παιδικής σειράς να βρει νέο συνεργάτη ροής περιεχομένου, αφότου η Max ενημέρωσε τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sesame Workshop, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, ότι τερματίζει την 10ετή συνεργασία τους, που ήταν ζωτικής σημασίας για την οικονομική του επιβίωση.

Η είδηση του «διαζυγίου» αποτέλεσε την πρώτη πράξη μιας οικονομικής περιπέτειας για τον ΜΚΟ Sesame Workshop που βγήκε προς αναζήτηση νέου συνεργάτη προκειμένου να αντικαταστήσει τα έσοδα που είχε από τη Max.

Τον Μάρτιο, ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι προχωρά σε απολύσεις προσωπικού καθώς συνέχιζε την προσπάθεια να κλείσει μια συμφωνία για τη streaming προβολή της εκπομπής, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να καλύψει και τις περικοπές ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ.

Δεν είναι σαφές το ύψος του τιμήματος που θα καταβάλλει το Netflix για την απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής, ωστόσο παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η συμφωνία θα αποφέρει πολύ λιγότερα έσοδα -αν και δυνητικά θα εξασφαλίσει περισσότερους θεατές- από όσα αποκόμισε η Sesame από τη συνεργασία της με την πλατφόρμα HBO και εν συνεχεία με τη MAX, την υπηρεσία ροής περιεχομένου που είναι γνωστή πλέον ως HBO Max.

Το Netflix έχει περισσότερους από 300 εκατομμύρια συνδρομητές και πολλά άλλα παιδικά προγράμματα, γεγονός που δυνητικά μπορεί να προσελκύσει περισσότερες οικογένειες στην υπηρεσία.

Τα τελευταία χρόνια, το κοινό της εμβληματικής παιδικής εκπομπήςέχει συρρικνωθεί καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός, όπως αποκάλυψε η The Washington Post πέρυσι. Ωστόσο, παρότι το σημερινό περιβάλλον παιδικής ψυχαγωγίας είναι πολύ πιο καταρτισμένο από τότε που το «Sesame» έκανε πρεμιέρα το 1969, η τηλεοπτική σειρά εξακολουθεί να διατηρεί ξεχωριστή θέση στην αμερικανική κουλτούρα και έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές.

Πριν από μια δεκαετία, ο ΜΚΟ Sesame Wokshop είχε βρεθεί και πάλι εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης, αλλά απέφυγε τα χειρότερα χάρη στη συμφωνία που σύναψε με την HBO. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, τα επεισόδια της σειράς βγήκαν στον αέρα της πλατφόρμας ενώ προβάλλοντας στη δημόσια τηλεόραση με εννέα μήνες καθυστέρηση.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας που έχει υπογράψει με το Netflix, τα νέα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα και στις δύο πλατφόρμες ταυτόχρονα, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του κολοσσού ροής περιεχομένου.

Επί εποχής HBO, η δημόσια τηλεόραση δεν πλήρωνε για την προβολή της τηλεοπτικής σειράς. Πλέον, όμως τόσο η δημόσια τηλεόραση όσο και ο φορέας ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών θα συνεισφέρουν, σύμφωνα με εκπρόσωπος της «Sesame», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ύψος της συνεισφοράς του καθενός.

Οι φαν της σειράς ευελπιστούν ότι η νέα συμφωνία θα διευρύνει το κοινό της τηλεοπτικής εκπομπής και θα επαναφέρει σε βιώσιμη τροχιά τον ΜΚΟ Sesame Workshop.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η συμφωνία προβλέπει και ορισμένες προσαρμογές της σειράς. Το «Sesame Street» είχε ανασχεδιαστεί και στόχος ήταν να βασίζεται σε δύο 11λεπτες ιστορίες, ενώ θα περιελάμβαναν και μια νέα πεντάλεπτη σειρά κινουμένων σχεδίων με τίτλο «Tales from 123» - με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγαλύτερων παιδιών προσχολικής ηλικίας που οι δημιουργοί πιστεύουν ότι θέλουν πιο ποιοτικό περιεχόμενο.

Αυτό το σχέδιο έχει πλέον αλλάξει. Τα νέα επεισόδια θα βασίζονται σε μία 11λεπτη ιστορία, θα ακολουθεί το «Tales from 123» και στη συνέχεια θα προβάλλονται αγαπημένα παλαιότερα προγράμματα όπως το «Elmo's World», το οποίο απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά.

«Η υποστήριξη του Netflix, της PBS και της Corporation for Public Broadcasting αποτελεί μια μοναδική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που επιτρέπει στο Sesame Street να συνεχίσει να βοηθά τα παιδιά παντού να γίνονται εξυπνότερα, δυνατότερα και πιο ευγενικά», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της σειράς στην πλατφόρμα Χ.

Η Sherrie Rollins Westin, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Sesame Workshop, δήλωσε σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συνεργασία θα επεκτείνει την παγκόσμια εμβέλεια της σειράς «διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα παιδιά σε κοινότητες σε όλες τις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση μέσω της δημόσιας τηλεόρασης στο Sesame Street που αγαπούν».

«Πιστεύω ακράδαντα ότι το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα για παιδιά είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της υπηρεσίας μας προς τον αμερικανικό λαό και το 'Sesame Street' αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού του κρίσιμου έργου για περισσότερο από μισό αιώνα», δήλωσε η Paula Kerger, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της δημόσιας τηλεόρασης. «Είμαστε περήφανοι που συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με σκοπό να έχουμε ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών και τα επόμενα χρόνια».

