Τα κέρδη της Mercedes μειώθηκαν 50%

Δασμοί, μείωση πωλήσεων, λιγότερες θέσεις εργασίας. Η γερμανική Mercedes-Benz σφίγγει το ζωνάρι για να αντιμετωπίσει την κατάρρευση των κερδών.Καθόλου καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα στη Mercedes-Benz. Τα κέρδη της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν στο μισό τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σε μόλις 3,87 δισεκατομμύρια ευρώ. Με κρίση βρίσκεται αντιμέτωπη και η Porsche, η οποία είδε τα κέρδη της σχεδόν να εξανεμίζονται τα πρώτα τρία τρίμηνα του έτους λόγω της παράτασης που έδωσε στους θερμικούς κινητήρες. Κακά μαντάτα και από τον όμιλο Volkswagen, ο οποίος κατέγραψε την πρώτη τριμηνιαία ζημία άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ από την κρίση του κορωνοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού κολοσσού VW, η αρνητική εξέλιξη οφείλεται κυρίως στους υψηλότερους δασμούς, αλλά και στα προβλήματα της θυγατρικής Porsche. Από την πλευρά της, η Mercedes-Benz αποδίδει το σημαντικό πλήγμα στην κερδοφορία της στους δασμούς, τη μείωση των πωλήσεων καθώς και τα μέτρα με στόχο να συμπιέσει το κόστος.



Ποια είναι όμως τα σημαντικότερα ανοιχτά μέτωπα τόσο για τη Mercedes όσο και τις υπόλοιπες κορυφαίες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες; Εκτός από τις υποτονικές πωλήσεις και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από ασιατικούς κατασκευαστές, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δυσκολεύεται πολύ με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Λάδι στη φωτιά ρίχνουν και οι επιταγές της ΕΕ για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε μια προσπάθεια να τονωθεί η ζήτηση στη Γερμανία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες ζητούν από την κυβέρνηση Μερτς να δοθούν νέα κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων.

Πηγή: Deutsche Welle

Σε έλλειψη τα καθοριστικά μικροτσίπ NexperiaΑυτή την περίοδο η Mercedes-Benz ανησυχεί ιδιαίτερα για τα προβλήματα εφοδιασμού από τον κατασκευαστή μικροτσίπ Nexperia, ο οποίος εφοδιάζει αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες παραγωγής κινητών τηλεφώνων καθώς και ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Ο διευθύνων σύμβουλος της Mercedes, Όλα Κελένιους, δήλωσε σχετικά ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.Για την ενίσχυση της κερδοφορίας το διοικητικό συμβούλιο της Mercedes είχε ήδη ανακοινώσει πρόγραμμα περιορισμού κόστους τον περασμένο Φεβρουάριο. Τα μέτρα λιτότητας προβλέπουν μείωση 10% του κόστους παραγωγής και των παγίων εξόδων έως το 2027. Παράλληλα δρομολογούνται περιορισμοί και στο κόστος υλικών.Στην καινοτομία ποντάρει η MercedesΤην ίδια στιγμή, απογοητευτική κρίνεται η αρνητική πορεία της Mercedes στην κινεζική, αλλά και την αμερικανική αγορά. Στην Κίνα οι πωλήσεις της μειώθηκαν κατά περίπου 27% το τρίτο τρίμηνο του έτους λόγω του ισχυρού, πλέον, ανταγωνισμού από εγχώριους κατασκευαστές. Ταυτοχρόνως, ολοένα περισσότεροι εύποροι Κινέζοι διστάζουν να δαπανήσουν χρήματα σε πολυτελή οχήματα μεσούσης της κρίσης ακινήτων στη χώρα.Παρ' όλα αυτά, ο επικεφαλής της Mercedes-Benz, Όλα Κελένιους, εμφανίζεται καθησυχαστικός. Δηλώνει μάλιστα ικανοποιημένος, μιας και, όπως είπε, τα τριμηνιαία αποτελέσματα βρίσκονται εντός των προβλέψεων για το 2025. Παράλληλα επισήμανε ότι με τα νέα μοντέλα CLA και την πλήρως εξηλεκτρισμένη GLC, η εταιρεία «ξεκίνησε τη μεγαλύτερη τεχνολογική επίθεση στην ιστορία της». Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο, η Mercedes-Benz πρόκειται να παρουσιάσει μέχρι το τέλος του 2027 περισσότερα από 40 νέα οχήματα.Πηγή: dpa

