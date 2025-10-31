Η ExxonMobil ανακοίνωσε την Παρασκευή τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία παρουσίασαν ετήσια μείωση στα έσοδα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+.

Τα καθαρά έσοδα της Exxon μειώθηκαν κατά 12% σε 7,55 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,76 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,92 δολάρια ανά μετοχή, την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων, η πετρελαϊκή εταιρεία κατέγραψε κέρδη ανά μετοχή 1,88 δολάρια, ση.

Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου έχουν υποχωρήσει περίπου 16% φέτος, καθώς ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή και οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει ανησυχία στην αγορά για οικονομική επιβράδυνση, σημειώνει το CNBC.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Exxon για το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με τις προσδοκίες της Wall Street, με βάση έρευνα αναλυτών της LSEG:

Κέρδη ανά μετοχή: 1,88 δολάρια (προσαρμοσμένα)

Έσοδα: 85,3 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 87,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Ο διευθύνων σύμβουλος Darren Woods δήλωσε ότι η Exxon σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη ανά μετοχή σε σύγκριση με παρόμοια τρίμηνα, όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε πτώση.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός επέστρεψε 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους κατά το τρίμηνο και αύξησε το μέρισμα του τέταρτου τριμήνου σε 1,03 δολάρια ανά μετοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.