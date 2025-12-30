Συνεργασία της Airbus με την Πολεμική Αεροπορία της Ισπανίας

Η Airbus SE ανακοίνωσε την Τρίτη ότι το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας επέλεξε την Airbus Defense and Space να ηγηθεί ενός έργου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης (ITS-C) της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστημικής Δύναμης.

Το έργο, το οποίο θα διευθύνεται από κοινού από την Airbus και την Turkish Aerospace, έχει ως στόχο την αντικατάσταση του υπάρχοντος στόλου αεροσκαφών F-5 και την κάλυψη ολόκληρης της διαδικασίας προηγμένης εκπαίδευσης των Ισπανών πιλότων, σύμφωνα με το Baha Breaking News .

Θα χωριστεί σε δύο φάσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα. «Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την παράδοση 30 εκπαιδευτικών αεροσκαφών HURJET Jet Trainer στην αρχική τους διαμόρφωση, την πιστοποίησή τους στην Ισπανία και την παράδοσή τους στον πελάτη κατά τη διάρκεια του 2028 και του 2029.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στις εργασίες μετατροπής των 30 αεροσκαφών με εθνικό περιεχόμενο και την επακόλουθη παράδοσή τους στον πελάτη, που έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2031 έως το 2035», διευκρίνισε η Airbus.

Πηγή: skai.gr

