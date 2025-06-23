Την αποχώρηση της Ναταλίας Στράφτη από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου ανακοίνωσε η Grivalia Hospitality, σημειώνοντας ότι η συνεργασία ολοκληρώνεται έπειτα από μια πολυετή περίοδο ουσιαστικής συνεισφοράς της στην εταιρεία.

Η κα Στράφτη διετέλεσε στέλεχος της Grivalia Hospitality από το 2022, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της πορείας και στην εξέλιξη της εταιρείας σε όλο το εύρος της δραστηριότητάς της.

Με την αποχώρησή της, ολοκληρώνεται ένας πολυετής κύκλος συνεισφοράς, κατά τον οποίο η κα Στράφτη είχε ενεργό ρόλο στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας, καθώς και στη στελέχωση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η συμβολή της στην εξέλιξη της εταιρείας δεν περιορίστηκε στην πρόσφατη ηγετική της θέση, αλλά ήταν σημαντική, μέσα από όλους τους ρόλους που είχε αναλάβει, τόσο στην Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ όσο και αργότερα στην Grivalia Management Company.

Η Διοίκηση του Ομίλου Grivalia εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την κα Ναταλία Στράφτη για τη μακρόχρονη και ουσιαστική συνεισφορά της στην πορεία και στην ανάπτυξη της Grivalia Hospitality, και της εύχεται καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Σχετικά με την Grivalia Hospitality S.A.

Η Grivalia Hospitality είναι μια δυναμική πλατφόρμα επενδύσεων σε ακίνητα, με στόχευση τα πολυτελή τουριστικά ακίνητα σε εξαιρετικούς και προβεβλημένους προορισμούς στην Ελλάδα.

Το χαρτοφυλάκιο σχεδιάστηκε με όραμα να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες και αναπτύχθηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές βιωσιμότητας, αντλώντας έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε σημαντική αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών, μέσω επενδύσεων που ενσωματώνουν επενδυτικές στρατηγικές υψηλής προστιθέμενης αξίας, αναπτυξιακές δυνατότητες και άριστες σχέσεις με διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες υψηλών προδιαγραφών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.