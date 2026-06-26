Η ελβετική εταιρεία κατασκευής ρολογιών Swatch διεκδικεί αποζημίωση ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Samsung, σε αυτό που η ίδια αποκαλεί τη μεγαλύτερη υπόθεση παραβίασης εμπορικού σήματος του είδους της που έχει γίνει ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας τον νοτιοκορεατικό όμιλο ηλεκτρονικών ειδών ότι επέτρεψε τη χρήση ψηφιακών αντιγράφων των ρολογιών της Swatch στα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) της, όπως δείχνουν δικαστικά έγγραφα.

Μια απόφαση σχετικά με τις αποζημιώσεις αναμένεται σύντομα, μετά την ολοκλήρωση της δίκης την Παρασκευή, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου έκρινε τη Samsung υπεύθυνη για παραβίαση εμπορικού σήματος το 2022, όσον αφορά εφαρμογές τρίτων που ήταν διαθέσιμες στα έξυπνα ρολόγια της.

Οι εφαρμογές επέτρεπαν στους χρήστες να αντιγράφουν δημοφιλή μοντέλα εμπορικών σημάτων που ανήκουν στη Swatch, συμπεριλαμβανομένων των πολυτελών εταιρειών Omega και Tissot.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε το 2019 προτού η Βρετανία ολοκληρώσει την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλύπτει επίσης την υποτιθέμενη παραβίαση εντός του μπλοκ. Η επικείμενη απόφαση θα μπορούσε επίσης να ανοίξει τον δρόμο για μια παράλληλη αξίωση της Swatch κατά θυγατρικής της Samsung στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ένα έγγραφο της 19ης Ιουνίου από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τη Swatch, το οποίο είδε το Reuters, αναφέρει ότι η αποζημίωση των 170 εκατομμυρίων δολαρίων βασίζεται σε υποθετικά τέλη αδειοδότησης για 10 εμπορικά σήματα της Swatch και αντανακλά το «κύρος, τη φήμη και την ελκυστική δύναμη» του χαρτοφυλακίου του ομίλου.

Η Samsung δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε ένα ξεχωριστό έγγραφο που επικαλείται η εφημερίδα Financial Times, η οποία ανέφερε πρώτη τη δίκη, η Samsung χαρακτήρισε τις απαιτήσεις της Swatch «υπερβολικές» και δυσανάλογα μεγάλες.

Προστατεύοντας τη σπανιότητα

Η ελβετική βιομηχανία ρολογιών αντιμετωπίζει μια αυξανόμενη απειλή από την ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά των smartwatches, με εταιρείες όπως η Samsung, η Apple και η Huawei να συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγάλων παραγωγών.

Στο έγγραφο που είδε το Reuters, ο διευθύνων σύμβουλος της Tissot, Sylvain Dolla, φέρεται να δηλώνει ότι η μάρκα είχε επιλέξει σκόπιμα να μην εισέλθει στην αγορά των smartwatches, παρά τις προσεγγίσεις από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες.

Η αδειοδότηση των σχεδίων της «θα κατέστρεφε την αξία που έχει δημιουργηθεί στα εμπορικά σήματα του Ομίλου Swatch, εάν τα αδειοδοτούσαμε για χρήση σε smartwatches, τα οποία είναι προϊόντα μαζικής παραγωγής», δήλωσε ο Dolla σε ένα ξεχωριστό έγγραφο του 2025.

Οι Ελβετοί κατασκευαστές ρολογιών ελέγχουν αυστηρά την προσφορά για να διατηρήσουν τη σπανιότητα, υποστηρίζοντας έτσι τις υψηλότερες τιμές και διαφυλάσσοντας την εικόνα της μάρκας.

Η Swatch, της οποίας τα εμπορικά σήματα εκτείνονται από προσιτά πλαστικά ρολόγια έως πολυτελή ρολόγια αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, πουλάει συνδεδεμένα προϊόντα όπως το SwatchPAY!, αλλά δεν έχει λανσάρει ένα πλήρες smartwatch.

«Θα σκότωνε την αξία του καλού ελβετικού ρολογιού: δεν θα ήταν πλέον αποκλειστικό», δήλωσε ο Dolla στο έγγραφο του Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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