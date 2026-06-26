Η Raytheon Co. έλαβε τροποποίηση σύμβασης ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ για την παραγωγή και παράδοση πυραύλων AIM-9X και σχετικού εξοπλισμού.

Η τροποποίηση ενεργοποιεί δικαιώματα προαίρεσης για τις απαιτήσεις παραγωγής της Παρτίδας 26, στο πλαίσιο μιας προηγουμένως ανατεθείσας σύμβασης σταθερής τιμής με παροχή κινήτρων.

Η σύμβαση καλύπτει 1.653 τακτικούς πυραύλους AIM-9X-4 Block II, 336 τακτικούς πυραύλους AIM-9X-5 Block II+ για Στρατιωτικές Πωλήσεις Εξωτερικού (FMS), καθώς και διάφορους εκπαιδευτικούς πυραύλους, ανταλλακτικά και εξοπλισμό υποστήριξης. Οι παραδόσεις θα υποστηρίξουν το Πολεμικό Ναυτικό, τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και πελάτες του προγράμματος FMS. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2029.

Η παραγωγή θα πραγματοποιηθεί κυρίως στο Τουσόν της Αριζόνα, με πρόσθετες εργασίες στο Νορθ Λόγκαν της Γιούτα, στο Νάιλς του Ιλινόις και στο Κέιζερ της Δυτικής Βιρτζίνια. Άλλες τοποθεσίες περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις στο Όρεγκον, την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Μινεσότα, καθώς και διεθνείς εγκαταστάσεις στο Οντάριο του Καναδά και στο Χαϊλμπρόν της Γερμανίας.

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί μέσω πιστώσεων των οικονομικών ετών 2024, 2025 και 2026 από πολλαπλούς κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, με 744,2 εκατομμύρια δολάρια να προέρχονται από κεφάλαια του FMS. Τα συνολικά δεσμευμένα κεφάλαια κατά την ανάθεση θα ανέλθουν σε 1,27 δισεκατομμύρια δολάρια, με 119,2 εκατομμύρια δολάρια να λήγουν στο τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους. Η Διοίκηση Αεροπορικών Συστημάτων Ναυτικού (Naval Air Systems Command) στο Πατούξεντ Ρίβερ του Μέριλαντ είναι η αναθέτουσα αρχή.

Η Raytheon έλαβε επίσης μια ξεχωριστή εντολή σταθερής τιμής ύψους 12 εκατομμυρίων δολαρίων για ένα Κοινό Σύστημα Προσέγγισης και Προσγείωσης Ακριβείας (Joint Precision Approach and Landing System) για την κυβέρνηση της Ιταλίας. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Λάργκο της Φλόριντα, στο Φούλερτον της Καλιφόρνια και στο Σίνταρ Ράπιντς της Αϊόβα, με την ολοκλήρωση να αναμένεται τον Μάρτιο του 2028.

Πηγή: skai.gr

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