Samsung: Κολοσσιαία επένδυση 648 δισ. δολαρίων στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο όμιλος Samsung αναμένεται να δεσμευτεί τη Δευτέρα για επενδύσεις ύψους 1.000 τρισεκατομμυρίων γουόν (648 δισεκατομμύρια δολάρια - 570 δισ. ευρώ) στη Νότια Κορέα σε ορίζοντα 10 ετών, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που στοχεύει να μετατρέψει την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) σε κινητήριο μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης.

Ανώτατα στελέχη της Samsung Electronics και της SK Hynix —εταιρειών που έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη καθώς η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί μια ασταμάτητη ζήτηση για μικροτσίπ— θα παραστούν σε συνάντηση με τον Πρόεδρο Λι Τζε Μιονγκ, όπου και θα παρουσιάσουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν σε περιοχές εκτός της Σεούλ, ανέφερε την Παρασκευή η εφημερίδα Maeil Business Newspaper.

Η επένδυση της Samsung θα περιλαμβάνει δαπάνες για κέντρα δεδομένων AI (data centers), μπαταρίες και οθόνες, καθώς και ένα πιθανό σχέδιο ύψους 300 τρισεκατομμυρίων γουόν για την κατασκευή εργοστασίων παραγωγής τσιπ στα νοτιοδυτικά της χώρας, σημειώνει το δημοσίευμα χωρίς να επικαλείται συγκεκριμένες πηγές.

Η συγκέντρωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων των κατασκευαστών τσιπ σε περιοχές γύρω από τη Σεούλ αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο πολιτικών πιέσεων, οι οποίες εντάθηκαν λόγω της προσπάθειας του Λι για ισορροπημένη περιφερειακή ανάπτυξη.

Βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι το σχέδιο είναι πολιτικά υποκινούμενο, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι ασκεί πιέσεις στις εταιρείες να επενδύσουν στο νοτιοδυτικό προπύργιο του κυβερνώντος κόμματος, ενόψει της εσωκομματικής αναμέτρησης για την ανάδειξη της ηγεσίας του.

Το προεδρικό γραφείο ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει τη Δευτέρα «τρία μεγάλα έργα» (mega-projects) με στόχο να οδηγήσουν τη χώρα σε ένα εθνικό άλμα προς τα εμπρός. Ο οικονομικός σύμβουλος Κιμ Γιονγκ-μπομ πρόσθεσε ότι τα σχέδια αυτά —τα οποία εκτείνονται στους ημιαγωγούς, τα κέντρα δεδομένων AI και τη ρομποτική— θα παρουσιαστούν από κοινού από την κυβέρνηση και τον κλάδο, ενώ αναμένονται σημαντικές επενδύσεις.

Πηγή: skai.gr

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