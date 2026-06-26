Έρευνα σε βάρος της Microsoft ξεκίνησε η ιταλική αντιμονοπωλιακή αρχή, για φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την αύξηση της τιμής της συνδρομής στο «Microsoft 365».

Η ρυθμιστική αρχή της Ιταλίας ανέφερε ότι η κατασκευάστρια των Windows δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές πως η υπηρεσία Microsoft 365 ενσωμάτωσε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Copilot και Designer, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εποπτικής αρχής, οι καταναλωτές μεταφέρθηκαν αυτόματα σε ακριβότερο συνδρομητικό πρόγραμμα, εκτός εάν επέλεξαν να εξαιρεθούν, ενώ έλαβαν ανεπαρκείς πληροφορίες ώστε να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν τις συμβάσεις τους.

Η αρχή πρόσθεσε ότι η πρακτική του τεχνολογικού κολοσσού θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθετική, καθώς περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.

Η Microsoft δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει την είδηση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.