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Η Ιταλία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος της Microsoft για την αύξηση της συνδρομής του «Microsoft 365

Οι χρήστες μεταφέρθηκαν αυτόματα σε ακριβότερο πρόγραμμα χωρίς να ενημερωθούν επαρκώς ότι ενσωματώνει εργαλεία ΑΙ ώστε να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν τις συνδρομές τους

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Microsoft

Έρευνα σε βάρος της Microsoft ξεκίνησε η ιταλική αντιμονοπωλιακή αρχή, για φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που συνδέονται με την αύξηση της τιμής της συνδρομής στο «Microsoft 365».

Η ρυθμιστική αρχή της Ιταλίας ανέφερε ότι η κατασκευάστρια των Windows δεν ενημέρωσε επαρκώς τους καταναλωτές πως η υπηρεσία Microsoft 365 ενσωμάτωσε τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Copilot και Designer, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εποπτικής αρχής, οι καταναλωτές μεταφέρθηκαν αυτόματα σε ακριβότερο συνδρομητικό πρόγραμμα, εκτός εάν επέλεξαν να εξαιρεθούν, ενώ έλαβαν ανεπαρκείς πληροφορίες ώστε να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν τις συμβάσεις τους.

Η αρχή πρόσθεσε ότι η πρακτική του τεχνολογικού κολοσσού θα μπορούσε να θεωρηθεί επιθετική, καθώς περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.

Η Microsoft δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει την είδηση.


 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Microsoft Ιταλία Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
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