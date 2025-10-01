Τη νέα διοικητική του επιτροπή, στην οποία πρόεδρος επανεξελέγη, για δεύτερη συνεχή θητεία, η επιχειρηματίας Λουκία Σαράντη, εξέλεξε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), έπειτα από τη συγκρότηση του διοικητικού του συμβουλίου σε σώμα, σε συνέχεια των αρχαιρεσιών της 26ης Σεπτεμβρίου.

Στις θέσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου αντιπροέδρου εξελέγησαν αντίστοιχα οι Βασίλης Καφάτος, Κωνσταντίνος Κουκούντζος και Αικατερίνη Νένδου.

Καθήκοντα γενικού γραμματέα αναλαμβάνει ο Ανδρέας Δημητρίου και οικονομικού επόπτη ο Νικόλας Μπακατσέλος, εφόρου ο Ιωάννης Τσάρας και μελών οι Θάνος Τζηρίτης και Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος-Χατζάκος.

«Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε. Ο κύριος στόχος είναι ένας: εξωστρέφεια», δήλωσε έπειτα από την εκλογή της η κα Σαράντη και πρόσθεσε:

«Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει δυναμικά να ενισχύει τη φωνή της βιομηχανίας στη χώρα μας και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός σταθερού, βιώσιμου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, ώστε να προσφέρει όλα όσα μπορεί ως ο πιο δυναμικός πυλώνας ανάπτυξης του τόπου μας, αλλά και το πιο γερό στήριγμα της κοινωνίας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.