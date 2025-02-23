Με ένα απαιτητικό και ταυτόχρονα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,1 δισ. ευρώ η ΕΥΔΑΠ απαντά στις μεγάλες προκλήσεις. Ναυαρχίδα του προγράμματος υλοποιείται ήδη στη δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο κατασκευαστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ, με εκτεταμένα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων από την ΕΥΔΑΠ.

Οι περιοχές της Ανατολικής Αττικής στις οποίες εκτελούνται ή θα υλοποιηθούν έργα είναι στους Δήμους: Ραφήνας-Πικερμίου, Σπάτων-Αρτέμιδος, Μαραθώνος, Παλλήνης, Παιανίας, Ωρωπού, Σαρωνικού (νότια ακτή) και Κρωπίας (παραλιακό μέτωπο). Πρόκειται για ένα δίκτυο αγωγών αποχέτευσης 307 χιλιομέτρων και 10.171 εξωτερικών διακλαδώσεων, μαζί με μία σήραγγα διέλευσης αγωγών για το ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου/Σπάτων-Αρτέμιδας, μήκους ενός χιλιομέτρου.

Πρόσφατα, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων για τον Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, μήκους άνω των 190 χλμ, το οποίο θα συνδέεται με το μελλοντικό Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας - Πικερμίου-Σπάτων-Αρτέμιδας και θα συνδέσει 10.000 ακίνητα με ένα σύγχρονο δίκτυο αποχέτευσης.



Το επενδυτικό της Εταιρείας για την Ανατολική Αττική ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, προχωράει και για άλλους Δήμους, αφού τον Σεπτέμβριο του 2024 δημοπρατήθηκε ο διαγωνισμός για τον οικισμό της Παιανίας (3.600 συνδέσεις), ενώ είναι σε φάση υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (10.000 συνδέσεις). Επιπλέον, αναμένεται η προέγκριση της Διακήρυξης για την εργολαβία που αφορά στο ΚΕΛ Μαραθώνα.

Τα έργα αφορούν στο σύνολο των υποδομών (σωληνώσεις, αγωγοί, αντλιοστάσια κλπ.) που συναποτελούν το δίκτυο αποχέτευσης καθώς επίσης και τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), δηλαδή μια σειρά από πρότυπες δομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων με στόχο τη μετατροπή τους σε καθαρό ανακυκλωμένο νερό, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για γεωργική και περιαστική χρήση.

«Είναι ένα μεγάλο, πολύπλοκο έργο που ανέλαβε η ΕΥΔΑΠ και υλοποιείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε» επισημαίνει ο Διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης. «Με σχέδιο και σκληρή δουλειά, προσθέτει, συνεχίζουμε την προσπάθεια να καλύψουμε τις ανάγκες των καταναλωτών, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και την ποιότητα ζωής που απαιτούν. Με την ολοκλήρωσή του, περίπου 400.000 πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα υπερσύγχρονο αποχετευτικό δίκτυο, θα έχουν συνδεθεί 73.000 ακίνητα. Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ από μια πρότυπη εταιρία λειτουργίας, συντήρησης και διαχείρισης του μεγαλύτερου δικτύου υποδομών νερού στην Ελλάδα μετασχηματίζεται σε μια εταιρία ανάπτυξης έργων υποδομής.»

Υπάρχουν όμως και προβλήματα που συχνά δυσχεραίνουν την έγκαιρη υλοποίηση των έργων, όπως οι καθυστερήσεις λόγω αρχαιολογικών ανασκαφών. Είναι αξιοσημείωτο, ότι αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Αττική βρίσκεται εν εξελίξει μια από τις μεγαλύτερες αρχαιολογικές ανασκαφές στη χώρα, λόγω του ιστορικού πλούτου της περιοχής.

Επίσης παρατηρείται το δυσάρεστο φαινόμενο των παράνομων συνδέσεων από κάποιους δημότες με το υπό κατασκευή δίκτυο. Πρόκειται για παράνομη αλλά και αντικοινωνική πρακτική που βάζει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων, ενώ καθυστερεί χρονικά την υλοποίηση του έργου.

Μια από τις καινοτομίες του μεγάλου έργου αποχέτευσης είναι ότι μετά από την επεξεργασία των λυμάτων παράγεται ανακυκλωμένο νερό που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για βιομηχανικές χρήσεις αλλά και άρδευση πάρκων και καλλιεργειών της περιοχής.

Αυτό θα γίνεται στα 2 νέα υπερσύγχρονα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην Ανατολική Αττική που πρόκειται να κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ. Πρόκειται για το ΚΕΛ Ραφήνας-Πικερμίου-Σπάτων-Αρτέμιδος του οποίου ο διαγωνισμός δημοπράτησης είναι σε εξέλιξη, καθώς και το ΚΕΛ Μαραθώνα που θα δημοπρατηθεί εντός του 2025.

Σημειώνεται ότι έχει ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία από την ΕΥΔΑΠ και το ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας, το οποίο εγκαινιάσθηκε στα μέσα του 2024.

Τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, διασφαλίζοντας επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για τις αρδευτικές ανάγκες των γεωργικών εκτάσεων, των αστικών και περαστικών περιοχών των Δήμων καθώς και για εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα. Παράλληλα, προβλέπεται η αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον μορφών ενέργειας, όπως το παραγόμενο βιοαέριο καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών διατάξεων σε ελεύθερες επιφάνειες των ΚΕΛ. Μεταξύ άλλων, η σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ευρύτερη περιοχή αποτιμάται ως σημαντικότατο αποτέλεσμα της υλοποίησης και λειτουργίας των έργων.

«Η ΕΥΔΑΠ εκτελεί ένα τεράστιο και αναγκαίο για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής επενδυτικό έργο, ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια. Είναι σημαντικό να συνεισφέρουμε όλοι με τις δυνάμεις μας στην εξεύρεση όλων των απαραίτητων πόρων, ώστε τα έργα αυτά που έχει τόσο ανάγκη η Πρωτεύουσα να υλοποιηθούν άμεσα, ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αδιάλειπτα ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στους κατοίκους της Αττικής», υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης για τη σημασία του μεγάλου έργου της ΕΥΔΑΠ, σε όλη την Αττική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.