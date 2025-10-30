Στην έκδοση ομολογιακού έως 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Lamda Development

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως 500 εκατ. ευρώ, με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ, προχωρά η Lamda Development.

Η διάρκεια του ομολογιακού θα είναι επτά (7) έτη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης, οι ομολογίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Περαιτέρω πληροφορίες για την εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2019, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τη διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η εταιρεία σημειώνει ότι θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.



