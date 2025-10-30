Επιδόσεις που υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους της κατέγραψε στο εννεάμηνο του έτους η Eurobank.

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% σε €1.902 εκατ. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υποχώρησε κατά 32 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 2,49%, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ (το μέσο επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ μειώθηκε σε 235 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2025, έναντι με 389 μονάδες βάσης το εννεάμηνο 2024).

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 23,7% έναντι του εννεαμήνου 2024 και ανήλθαν σε €557 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και της Διαχείρισης Περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance τον Απρίλιο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,9% σε €2.459 εκατ. και τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,6% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €2.506 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 6,9% στην Ελλάδα και 23,3% σε επίπεδο Ομίλου (ή 6,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €930 εκατ. Οι δείκτες κόστους – οργανικών εσόδων και κόστους – συνολικών εσόδων διαμορφώθηκαν σε 37,8% και 37,1% αντίστοιχα το εννεάμηνο 2025.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,2% σε €1.529 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν έναντι του εννεαμήνου 2024 κατά 1,4% σε €1.575 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν έναντι του εννεαμήνου 2024 κατά 3,7% σε €237 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 61μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,4% σε €1.292 εκατ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.058 εκατ., μειωμένα κατά 7,6% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 9,0% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €1.033 εκατ. και συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το κόστος εθελούσιας εξόδου ύψους €26 εκατ. στην Ελληνική Τράπεζα, την αρνητική υπεραξία ύψους €58 εκατ. από την εξαγορά της CNP Cyprus Insurance και εισφορά σε κυβερνητικά έργα ύψους €19 εκατ.

Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,28και 16,2% αντίστοιχα.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 11,8% σε €557 εκατ. το εννεάμηνο 2025 και να συνεισφέρουν 52,7% στην κερδοφορία του Ομίλου.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν στην Κύπρο κατά 10,3% έναντι του εννεαμήνου 2024 σε €370 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 8,7% σε ετήσια βάση σε €167 εκατ.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) διαμορφώθηκε σε 2,8% και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις σε 94,0% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,9%2 και 15,5%2 αντίστοιχα.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €2,46, αυξημένα κατά 6,5% τo εννεάμηνο 2025 (λαμβάνοντας υπόψη την πληρωμή μερίσματος για το 2024).

To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €103,0 δισ., εκ των οποίων €59,2 δισ. στην Ελλάδα, €28,1 δισ. στην Κύπρο και €12,7 δισ. στη Βουλγαρία.

Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3 δισ. το εννεάμηνο 2025, εκ των οποίων €2,0 δισ. στην Ελλάδα και €1,2 δισ. στο εξωτερικό. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €54,3 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €36,0 δισ. στην Ελλάδα, €8,6 δισ. στην Κύπρο και €8,7 δισ. στη Βουλγαρία.

Σε επίπεδο Ομίλου, τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €32,6 δισ. τα στεγαστικά σε €12,9 δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,8 δισ.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά €0,9 δισ. το Γ΄ Τρίμηνο 2025, μετά από μείωση ύψους €0,5 δισ. το Α΄ Εξάμηνο 2025. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €79,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €43,4 δισ. στην Ελλάδα, €23,3 δισ. στην Κύπρο και €9,7 δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 180,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 32% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €9,3 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €14,0 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Φωκίων Καραβίας: Προτεραιότητά μας η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας

«Η επέκταση της επιχειρηματικής μας παρουσίας μέσω στρατηγικών πρωτοβουλιών και η αξιοποίηση των θετικών τάσεων στις βασικές αγορές μας παραμένουν προτεραιότητά μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Φωκίων Καραβίας, σχολιάζοντας τις επιδόσεις της Eurobank στο εννεάμηνο.

Όπως τόνισε, «σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη εξαγορά της Eurolife αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την περαιτέρω διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η Eurolife είναι ήδη συνεργάτης μας στον τομέα των τραπεζοασφαλειών, η διαδικασία της εξαγοράς θα είναι ομαλή, ενώ συνολικά η συναλλαγή συμβάλει στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS).

Η παγκόσμια οικονομία προσαρμόζεται σε μια κατάσταση αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Βουλγαρία συνεχίζουν να επιτυγχάνουν υψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στηρίζουμε αυτή την ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ευημερία μέσω επενδύσεων, καθώς η οργανική αύξηση των δανείων μας ανέρχεται σε €3,3 δισεκατομμύρια το εννεάμηνο του 2025.

Συνολικά, οι επιδόσεις μας τόσο σε οργανικά αποτελέσματα όσο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών μη-οργανικής ανάπτυξης υπερέβησαν τους αρχικούς στόχους. Ως εκ τούτου, η απόδοση επί των κεφαλαίων (RoTBV) για το 2025 θα είναι υψηλότερη από τον αρχικό στόχο και θα προσεγγίσει το 16%, υποστηριζόμενη από αυξημένα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες. Στις 12 Νοεμβρίου θα διανείμουμε ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 σεντς ανά μετοχή και, για το έτος, το συνολικό ποσοστό διανομής θα υπερβεί το 50% των κερδών.»



