Στα Ιωάννινα το πρόγραμμα «Piraeus Startup Accelerator» για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Με την εκδήλωση«Driving Innovation in the Startup Ecosystem #Ioannina"» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στα Ιωάννινα, συνεχίστηκε η παρουσίαση του προγράμματος “Piraeus Startup Accelerator”, το οποίο εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Πειραιώς, “Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων”.

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στην ενίσχυση της καινοτομίας στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Χώρο Καινοτομίας Joist παρακολούθησαν συνολικά πάνω από 200 άτομα από τη φοιτητική κοινότητα, τον επιχειρηματικό και τον ακαδημαϊκό κόσμο, καθώς και τους τοπικούς φορείς της Ηπείρου.

Είχε προηγηθεί, το Σάββατο 1 η Φεβρουαρίου 2025, αντίστοιχη εκδήλωση, με τίτλο: «Innovation in the Startup Ecosystem #Patras"», η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Πειραιώς κ. Γιώργος Χαντζηνικολάου στο χαιρετισμό του επισήμανε ότι: «Η νεοφυής επιχειρηματικότητα έχει εξ’ ορισμού στην καρδιά της την καινοτομία, τη γνώση, τις νέες ιδέες. Μπορεί να προσδώσει σε μια οικονομία το πραγματικά σύγχρονο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να συμβάλλει στο συνολικό μετασχηματισμό της και τη μετάβαση στην βιώσιμη ανάπτυξη. Για τους ταλαντούχους νέους από όλη τη χώρα που έχουν ιδέες για επιχειρηματικά σχέδια, με αυτό το πρόγραμμα παρέχουμε υποστήριξη ώστε να αναπτύξουν τις ιδέες αυτές, να τις υλοποιήσουν, και να ενταχθούν στο οικονομικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τις άλλες πηγές προόδου της χώρας μας».

Την εκδήλωση χαιρέτισαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Ιωαννιτών, κ. Θωμάς Γιωτίτσας και η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κα Άννα Μπατιστάτου. Συντονιστής ήταν ο κ. Νάσος Κοσκινάς, εκπρόσωπος του φορέα υλοποίησης, Point of Synergy - Κόμβος Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας. Ο κ. Κοσκινάς επεσήμανε την ιδιαίτερα εντυπωσιακή ανταπόκριση τόσο από την επιχειρηματική όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του οικοσυστήματος των Ιωαννίνων.

Το “Piraeus Startup Accelerator” είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει σε νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ομάδες τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τη δικτύωση και τις ευκαιρίες που χρειάζονται για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Με τα εργαλεία αυτά τους δίνεται η δυνατότητα να μετατρέψουν τις ιδέες ή τις τεχνολογίες τους σε πρωτότυπες, βιώσιμες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προϊόντα και υπηρεσίες (Minimum Viable Products - MVPs).

Επιπλέον, δίνει στους νέους/νέες επιχειρηματίες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εξειδικευμένους επαγγελματίες, εταιρίες με τεχνογνωσία, πιθανούς συνεργάτες και επενδυτές, πανεπιστημιακά ιδρύματα και οργανισμούς για να τους υποστηρίξουν στην επαγγελματική τους πορεία και την επίτευξη των

στόχων τους.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με φορείς που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, ώστε να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες, τις ευκαιρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών οικονομιών στις οποίες

απευθύνονται.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στα Ιωάννινα και την Πάτρα, οι ομάδες που συμμετείχαν θα παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ειδική εκδήλωση (pitching event) που θα διοργανώσει η Πειραιώς.



Πηγή: skai.gr

