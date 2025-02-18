Η Protergia, αναπόσπαστο κομμάτι της METLEN Energy & Metals, συνεχίζει να προσφέρει σταθερά ανταγωνιστικές και επωφελείς προτάσεις για τους καταναλωτές, τόσο για τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και για τα συνδυαστικά προϊόντα Power & Gas.

Συγκεκριμένα:

Για 9ο συνεχόμενο μήνα το ειδικό «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Value Special στα 0,159 €/ ΚWh

Το «μπλε» Value Secure 12M στην εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή των 0,099€/ ΚWh με έκπτωση συνέπειας για σιγουριά και ασφάλεια για 12 μήνες

Για 6ο συνεχόμενο μήνα, η συνδυαστική προσφορά για σταθερό προϊόν Value Power & Gas 12Μ προσφέρεται στην τιμή των 0,099 €/ ΚWh για το ρεύμα και 0,0399 € / ΚWh για το φυσικό αέριο, για οικιακούς πελάτες

Για 11ο συνεχόμενο μήνα, το οικιακό «κίτρινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο προσφέρεται στην ίδια τιμή των 0,09093 €/ ΚWh με συνέπεια με το Value Swift on time

Εφόσον η Κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε επιδότηση, αυτή θα αφαιρεθεί αυτούσια από τους λογαριασμούς.

Η Protergia παραμένει πιστή στη δέσμευση της να προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια στους καταναλωτές στηρίζοντας και προστατεύοντας τους απέναντι στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι διακυμάνσεις της αγοράς.

Και μην ξεχνάτε το Powergiving! Κάθε μήνα, 1 μεγάλος νικητής κερδίζει 50.000€, 10 τυχεροί από 5.000€, και 100 πελάτες της Protergia απολαμβάνουν τον λογαριασμό τους ΔΩΡΕΑΝ για έναν ολόκληρο χρόνο!

Η επόμενη κλήρωση είναι στις 7 Μαρτίου!

Πάντα με σιγουριά και ασφάλεια Protergia.

