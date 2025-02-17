Alpha Finance: Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής συνεργασίας με την Kepler Cheuvreux

Τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας με την Kepler Cheuvreux ανέδειξε η εκδήλωση που πραγματοποίησε η Alpha Finance, θυγατρικής του Ομίλου Alpha Bank, και στην οποία συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη του ευρωπαϊκού Ομίλου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Marlon Kelly, Senior Managing Director & Co-Chairman Equity Brokerage, και ο Arnaud Girod, Head of Economics and Cross-Asset Strategy της Kepler Cheuvreux παρουσίασαν τις δραστηριότητες της εταιρείας, δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με την Alpha Finance, καθώς εφεξής οι Έλληνες θεσμικοί επενδυτές και οι εταιρικοί πελάτες της εταιρίας θα μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της Kepler Cheuvreux.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα οφέλη που θα αποκομίσει η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η Kepler Cheuvreux είναι η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή με τη μεγαλύτερη κάλυψη ευρωπαϊκών εταιρειών, παρέχοντας οικονομικές αναλύσεις για πάνω από 1.000 εταιρείες. Παράλληλα, έχει παρουσία με τμήματα ανάλυσης και πωλήσεων μετοχών σε 12 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, στη Νέα Υόρκη και στη Μέση Ανατολή, ενώ στο πελατολόγιο της βρίσκονται 1300 ξένοι θεσμικοί επενδυτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Kepler Cheuvreux βρίσκεται μέσα στις δέκα μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα των συναλλαγών πανευρωπαϊκά και διαθέτει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα Corporate Access στην Ευρώπη.

Τα οφέλη για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες

Η στρατηγική αυτή συνεργασία της Alpha Finance με την Kepler Cheuvreux είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες, καθώς η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή ειδικεύεται στους κλάδους της μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης και μπορεί να υποστηρίξει τη σύνδεση με ξένους επενδυτές που δραστηριοποιούνται και σε αυτούς τους κλάδους κεφαλαιοποίησης.

Στην ίδια εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Έλληνες θεσμικοί επενδυτές και διαχειριστές Ελληνικών Family Offices, καθώς και μεγάλος αριθμός στελεχών από εισηγμένες στο ΧΑ εταιρείες, παρουσιάστηκαν οι εκτιμήσεις της Kepler Cheuvreux για το 2025, μια χρονιά με αυξημένη μεταβλητότητα λόγω των σημαντικών αβεβαιοτήτων που φέρνει η αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποτιμήσεις στην αμερικανική αγορά. Παράλληλα, δόθηκε μια αισιόδοξη προοπτική για τις ευρωπαϊκές αγορές, παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, λόγω των χαμηλών αποτιμήσεων των ευρωπαϊκών μετοχών σε σχέση με αυτές της Αμερικής.

