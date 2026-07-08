Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τις δεσμεύσεις που πρότεινε η εταιρεία Booking.com BV, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης πιθανολογούμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης για κρατήσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω διαδικτυακών ταξιδιωτικών πλατφορμών (Online Travel Agencies - OTAs).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η διαβούλευση πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 25Γ του ν. 3959/2011 και οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους έως τις 20 Ιουλίου 2026.

Η υπόθεση διερευνάται έπειτα από καταγγελία και αφορά ενδεχόμενη παράβαση του άρθρου 2 του ν. 3959/2011 και του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν ελεγκτικές ενέργειες σε επιχειρήσεις διαδικτυακών ταξιδιωτικών πλατφορμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε ξενοδοχειακά καταλύματα σε όλη τη χώρα.

Από την προκαταρκτική αξιολόγηση προκύπτουν σοβαρές ανησυχίες ότι η Booking.com ενδέχεται να εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της εφαρμόζοντας συνδυασμό εμπορικών πρακτικών που μπορούν να περιορίζουν την είσοδο ή την επέκταση ανταγωνιστικών πλατφορμών στην ελληνική αγορά.

Ειδικότερα, οι ανησυχίες αφορούν τον συνδυασμό του μηχανισμού προεπιλεγμένης κατάταξης (Default Ranking Mechanism), του «Προγράμματος Προτεινόμενων Καταλυμάτων», του «Προγράμματος Προτεινόμενα Plus» και του εκπτωτικού προγράμματος «Booking Sponsored Benefit». Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι πρακτικές αυτές εκτιμάται προκαταρκτικά ότι δημιουργούν κίνητρα στα ξενοδοχειακά καταλύματα να προσφέρουν ευνοϊκότερες τιμές και όρους μέσω της πλατφόρμας της Booking σε σχέση με ανταγωνιστικές πλατφόρμες, ενώ μέσω του προγράμματος «Booking Sponsored Benefit» η εταιρεία μειώνει μονομερώς τις τιμές των καταλυμάτων ώστε να εμφανίζονται με ευνοϊκότερους όρους στην πλατφόρμα της.

Σε συνέχεια προπαρασκευαστικών συσκέψεων με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η Booking.com υπέβαλε πρόταση δεσμεύσεων με σκοπό την παύση της πιθανολογούμενης παράβασης. Η Επιτροπή καλεί τους φορείς της αγοράς να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις προκαταρκτικές ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί.

Οι απόψεις θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως και επώνυμα έως τις 20 Ιουλίου 2026, ενώ εκπρόθεσμες παρατηρήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πηγή: skai.gr

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