Την περασμένη εβδομάδα, η εμφάνιση της DeepSeek είχε ως αποτέλεσμα απώλειες μισού τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τη Nvidia Corp. Λίγα 24ωρα μετά, τα εξαιρετικά μειωμένα κέρδη της Alphabet Inc. πυροδότησαν πολλά ερωτήματα και οδήγησαν τη μετοχή της στη χειρότερη πτώση σε διάστημα ενός και πλέον έτους.

Οι κραδασμοί στην αγορά της τεχνολογίας αντικατοπτρίζουν μια βαθύτερη ανησυχία για το βασικό αφήγημα, το οποίο στηριζόταν κατά μεγάλο μέρος στο ράλι των Big Tech για περισσότερα από δύο χρόνια, και ως εκ τούτου τη δύναμη της αγοράς των ΗΠΑ: θα αποδώσουν όλες οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη;

Πέντε από τις επονομαζόμενες εταιρείες Magnificent Seven, έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα μέχρι στιγμής, ενώ η Amazon.com Inc. αναμένεται την Πέμπτη και η Nvidia αναμένεται αργότερα μέσα στον μήνα. Η μητρική της Google, η Alphabet Inc., η τελευταία που ανέφερε τα απογοητευτικά αποτελέσματα του cloud και που θεωρείται ένας από τους πιο ξεκάθαρους δείκτες της έκρηξης αποδόσεων της τεχνητής νοημοσύνης, βγήκε εκτός προσδοκιών το τελευταίο τρίμηνο, με συνέπεια να ξεκινήσει την αναθεώρηση των σχεδίων της.

Οι μετοχές της υποχώρησαν 7,1% στις προκαταρκτικές συναλλαγές, επιβαρύνοντας τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100, τα οποία διολίσθησαν 0,8% στις 7:31 π.μ. στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι Magnificent Seven αποτέλεσαν τον οδηγό για την επέκταση των κερδών του S&P 500 και τις αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων, με την ομάδα των μετοχών να αποτελεί περίπου το ένα τρίτο του βάρους του δείκτη αναφοράς. Οι ίδιες εταιρείες έχουν συμβάλλει κατά 50% στα κέρδη του δείκτη τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν μία σαφή εικόνα επιβράδυνσης, την ίδια στιγμή που αυξάνονται οι δαπάνες τους.

Οι ανησυχίες εγείρουν απειλή για τις υψηλές αποτιμήσεις τους, δεδομένου ότι η ομάδα των συγκεκριμένων μετοχών διαπραγματεύεται με premium 40% σε σχέση με τον ευρύτερο S&P 500 με βάση τους προθεσμιακούς λόγους τιμής προς κέρδη. Αυτή η διαφορά έχει ήδη υποχωρήσει, από το ανώτατο 70% το 2023.

Η ετήσια αύξηση των κερδών για τις μεγαλύτερες εταιρείες κορυφώθηκε στα τέλη του 2023 και αναμένεται να επιβραδυνθεί για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg Intelligence.

«Η αντίθεση μεταξύ του CapEx και της αύξησης των ταμειακών ροών των Magnificent Seven και του υπόλοιπου S&P 500 είναι αρκετά αξιοσημείωτη», έγραψε ο Andrew Lapthorne, Παγκόσμιος Επικεφαλής Ποσοτικής Έρευνας στη Societe Generale SA.

Οι επτά μεγαλύτερες εταιρείες αύξησαν τις δαπάνες κεφαλαίου κατά 40% σε ετήσια βάση το 2024, σε σύγκριση με αύξηση μόλις 3,5% για τον υπόλοιπο S&P 500, σύμφωνα με τη Lapthorne. Την Τετάρτη, η Alphabet δήλωσε ότι αναμένει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της θα ανέλθουν στα 75 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ξεπερνώντας κατά πολύ τα 57,9 δισεκατομμύρια δολάρια που εκτιμούν οι αναλυτές.

Οι εμπορικές εντάσεις, οι γεωπολιτικές ανησυχίες και η ξαφνική εμφάνιση του DeepSeek την περασμένη εβδομάδα εντείνουν την πίεση για την ομάδα των επτά τεχνολογικών κολοσσών. Η αύξηση των κερδών σε ετήσια βάση μειώνεται «δραματικά» για τις μετοχές των Magnificent Seven.

Ενώ η έκθεση των Magnificent Seven ήταν σημαντική για τους διαχειριστές κεφαλαίων που προσπαθούσαν να συμβαδίσουν με τους δείκτες αναφοράς τα τελευταία χρόνια, δεν θα είναι απαραίτητα έτσι στο μέλλον, λένε οι ειδικοί, προβλέποντας τη διαμόρφωση ενός διαφορετικού περιβάλλοντος στην αγορά της υψηλής τεχνολογίας.

