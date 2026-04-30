Σημαντική πτώση των κερδών για τη Volkswagen

Η Volkswagen πρέπει να αναδιαμορφώσει ριζικά τις δραστηριότητές της, καθώς οι δασμοί, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η χαμηλή ζήτηση αυτοκινήτων πλήττουν τον κλάδο, δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία την Πέμπτη, με τη δραματική πτώση των κερδών του πρώτου τριμήνου να υπογραμμίζει την επείγουσα αυτή ανάγκη.

«Σε αυτό το περιβάλλον, τα μέτρα μείωσης του κόστους που έχουν προγραμματιστεί μέχρι στιγμής δεν αρκούν», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής Arno Antlitz κατά την παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της εταιρείας, ζητώντας τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση του μέλλοντος του γερμανικού ομίλου.

Η Volkswagen ανακοίνωσε μια απροσδόκητη πτώση 14% στα λειτουργικά κέρδη του πρώτου τριμήνου, στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ (2,9 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνει το Reuters. Οι αναλυτές ανέμεναν τα κέρδη να παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερά, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Visible Alpha.

Ο όμιλος, στον οποίο ανήκουν η Porsche και η Audi, έχει πληγεί από τους υψηλούς δασμούς των ΗΠΑ, οι οποίοι αναμένεται να κοστίσουν περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως, και αγωνίζεται να ανακόψει την πτώση των πωλήσεων στην Κίνα και τις ΗΠΑ.

Περίπου 50.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον όμιλο στη Γερμανία έως το 2030.

Η εταιρεία με έδρα το Βόλφσμπουργκ ανακοίνωσε τριμηνιαία έσοδα 75,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα κατά 2,5% και κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 77,6 δισεκατομμύρια ευρώ.









