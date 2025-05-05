Metlen Energy & Metals - Avokado: Νέες στρατηγικές συνεργασίες στον τομέα της «πράσινης» μετάβασης

Η Avokado, η startup της METLEN, συστήθηκε στο ελληνικό και διεθνές κοινό τον Ιούνιο του 2023, με αποστολή να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, παράγουμε και αλληλοεπιδρούμε με την ενέργεια. Σήμερα, με σταθερά βήματα συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της για προσιτή, αποδοτική και «έξυπνη» ενέργεια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Μέσα από προηγμένες λύσεις machine learning και ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο τεχνολογιών, ενδυναμώνει επιχειρήσεις, πόλεις και πολίτες να υιοθετήσουν πιο έξυπνα και βιώσιμα ενεργειακά μοντέλα, μετατρέποντας στην πραγματικότητα την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μία «μηχανή» γνώσης και ευφυΐας για την βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας.

Η Avokado, λοιπόν, αξιοποιεί τη δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της επιστήμης των δεδομένων επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες, όπως το Internet of Energy, το blockchain και τα mobile ecosystems, για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό αύριο. Εστιάζοντας στην έξυπνη χρήση και διανομή ενέργειας, δημιουργεί εξειδικευμένες λύσεις που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης και της περιορισμένης προσφοράς ψηφιακών εργαλείων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Σε αυτό το δυναμικό πλαίσιο, ανακοίνωσε πρόσφατα μία ιδιαιτέρως σημαντική συνεργασία με τη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», που τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για μία στρατηγική συμμαχία με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της εφαρμοσμένης έρευνας μέσω της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής στην AI και την Επιστήμη Δεδομένων.

Η συνεργασία Avokado – ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ γίνεται σε ένα πλαίσιο αναγνώρισης της συμβολής της εταιρείας στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μέσα από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) στον τομέα της Ενέργειας, εστιάζοντας:

Στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων με AI.

Στην έρευνα πάνω σε LLMs, Reinforcement Learning και AI agents.

Στη δημιουργία κοινού εργαστηριακού χώρου για καινοτομία και τεχνολογική συν-ανάπτυξη.

Τα έργα που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση της φόρτισης αποθηκευτικών συστημάτων, τη μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών βάσει κινήτρων, και την ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων για εφαρμογές στον τομέα της ενέργειας.

Στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της Avokado, οι στρατηγικές συνεργασίες όπως αυτή με τη Μονάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» λειτουργούν ως γέφυρες μεταξύ επιστήμης και επιχειρηματικότητας, αποδεικνύοντας πώς οι τεχνολογίες AI μπορούν να αναμορφώσουν τον τομέα της ενέργειας, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα και αποδοτικά μοντέλα.

