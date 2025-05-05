Η Visa ανακοινώνει μια νέα εποχή στο εμπόριο με πρωταγωνίστρια την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το μέλλον του εμπορίου αποτέλεσε κεντρικό θέμα στην εκδήλωση Global Product Drop της Visa όπου παρουσιάστηκαν αφενός νέες εξελίξεις που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη για να βοηθούν τους καταναλωτές να αναζητούν και να αγοράζουν προϊόντα αφετέρου δε, νέες στρατηγικές συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα.

«Οι νέοι τρόποι πληρωμής που αναδύονται απαιτούν ένα δίκτυο που είναι πάντα ενεργό, ασφαλές, αδιάκοπα καινοτόμο και με δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης», δήλωσε η Bea Larregle, Regional Managing Director της Visa για τη Νότια Ευρώπη. «Αξιοποιούμε τη δύναμη του δικτύου μας και την εμπειρία δεκαετιών για να προσφέρουμε νέα προϊόντα και λύσεις που θα μετασχηματίσουν το εμπόριο και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια στις πληρωμές που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στο ψηφιακό εμπόριο, εγκαινιάζοντας την πρώτη γενιά εμπορίου που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη, χάρη στην ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του δικτύου πληρωμών μας», σχολίασε η Bea Larregle. «Η Visa έχει επενδύσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε καινοτομία και τεχνολογία τα τελευταία πέντε χρόνια, εστιάζοντας σε μεγάλο βαθμό σε υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος των συνεργατών, των εμπόρων και των καταναλωτών».

«Αναμένουμε ότι το Visa Intelligent Commerce θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη εντός του 2025. Επιπλέον, επεκτείνουμε τα Visa Flex Credentials ώστε να συμπεριλάβουμε νέες περιπτώσεις χρήσης, όπως επενδυτικούς λογαριασμούς, προγράμματα ανταμοιβής και εταιρικές κάρτες. Η νέα μας συνεργασία με την Klarna θα φέρει αυτές τις εξελίξεις και στις ευρωπαϊκές αγορές, προσφέροντας στους καταναλωτές μεγαλύτερη ευελιξία πληρωμών», πρόσθεσε η κυρία Larregle.

Η Visa ξεκίνησε το Global Product Drop παρουσιάζοντας πώς ο συνδυασμός της Τεχνητής Νοημοσύνης και του ψηφιακού εμπορίου θα σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που οι καταναλωτές ανακαλύπτουν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο κοντινό μέλλον, οι καταναλωτές θα επιτρέπουν σε AI agents (ψηφιακούς βοηθούς που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη) να περιηγούνται, να επιλέγουν, να αγοράζουν εκ μέρους τους. Για να καταστεί αυτό δυνατό, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στις πληρωμές από AI agents όχι μόνο από τους χρήστες, αλλά και από τις τράπεζες και τους πωλητές.

Η Visa θα φέρει αυτή την εμπιστοσύνη στο εμπόριο που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη παρέχοντας στους συνεργάτες της (πλατφόρμες Τεχνητής Νοημοσύνης, τεχνολογικούς παράγοντες, τράπεζες, εταιρείες fintech, εμπόρους και άλλους), έναν απλό τρόπο πρόσβασης στο δίκτυο της Visa. Αυτό είναι το επόμενο βήμα στην αποστολή της Visa, να συνδέσει ακόμη περισσότερους αγοραστές και πωλητές μέσω απρόσκοπτων και ασφαλών ψηφιακών πληρωμών.

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης της εταιρείας βρέθηκε το Visa Intelligent Commerce, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία που ανοίγει το δίκτυο πληρωμών της Visa σε προγραμματιστές και μηχανικούς που κατασκευάζουν την πρώτη γενιά εμπορίου που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η Visa ανακοίνωσε επίσης νέες συνεργασίες stablecoin για να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους και περιοχές. Τέλος, η Visa ανακοίνωσε την επέκταση της πλατφόρμας Flex Credential και νέα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν περισσότερες δυνατότητες συναλλαγών.

Οι εξελίξεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα διευκολύνουν την επόμενη εποχή του εμπορίου και της κίνησης κεφαλαίων.

