Η διαμάχη για το ποιος θα αναλάβει το τιμόνι της αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ έλαβε τέλος.

Η οικογένεια ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Λάχλαν Μέρντοχ εξασφάλισε τον έλεγχο της μιντιακής αυτοκρατορίας, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα Fox News, The Wall Street Journal και The Times στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια του να λαμβάνουν περίπου 1,1 δισ. δολάρια έκαστο με αντάλλαγμα τις μετοχές τους στην επιχείρηση.

Η συμφωνία τερματίζει τη δυσάρεστη νομική διαμάχη μεταξύ των μεγαλύτερων παιδιών του Μέρντοχ για τον έλεγχο της επιχείρησης του 94χρονου πατέρα τους, ενώ αναμένεται να εξασφαλίσει τη συνέχιση της συντηρητικής γραμμής της μιντιακής εταιρείας, καθώς ο Λάχλαν θεωρείται ο πιο συντηρητικός από τα μεγαλύτερα παιδιά του Μέρντοχ.

Ο Λάχλαν, νυν πρόεδρος της News Corp, μητρικής εταιρείας 20 και πλέον εκδόσεων, μεταξύ των οποίων οι Journal, The Times και New York Post, διαδέχθηκε τον πατέρα του το 2023.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα παιδιά του Ρούπερτ Μέρντοχ από την τρίτη σύζυγό του Γουέντι Ντενγκ, Κλόε και Γκρέις, μαζί με τον Λάχλαν θα είναι δικαιούχοι ενός νέου οικογενειακού καταπιστεύματος που θα κατέχει πλειοψηφικά μερίδια στη Fox Corporation και τη News Corp, τους ομίλους μέσων ενημέρωσης των Μέρντοχ. Παράλληλα, η Προύντενς ΜακΛίοντ, η Ελίζαμπεθ Μέρντοχ και ο Τζέιμς Μέρντοχ θα είναι οι δικαιούχοι ενός καταπιστεύματος που θα λάβει τα έσοδα έσοδα από την πώληση των μετοχών τους.

Τα τρία παιδιά του Μέρντοχ έσυραν τον πατέρα τους σε δικαστήριο στο Ρίνο της Νεβάδα, όταν προσπάθησε να τους άρει το δικαίωμα ψήφου και να αφήσει στον Λάχλαν τον αποκλειστικό έλεγχο των εταιρειών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που ο ίδιος ο Μέρντοχ φέρεται να χαρακτήρισε «Project Family Harmony», όπως αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου, ο Μέρντοχ δήλωσε κατ' ιδίαν σε τρίτα πρόσωπα ότι ενώ δεν ήθελε να διαταράξει την οικογένεια, πίστευε ότι ο Λάχλαν ήταν το καλύτερο πρόσωπο για να ηγηθεί της μιντιακής αυτοκρατορίας στο μέλλον.

«Δεν θέλω τίποτα περισσότερο από ειρήνη παντού», έγραψε στην πρώην σύζυγό του Άννα, μητέρα της Ελίζαμπεθ, του Λάχλαν και του Τζέιμς. «Αλλά γεγονός παραμένει ότι ο Λάχλαν είναι ο καλύτερος για να διευθύνει την επιχείρηση - πολύ σεβαστός εντός και εκτός!»

Κατά τη διάρκεια της νομικής διαμάχης, ο Μέρντοχ δήλωσε στα μεγαλύτερα παιδιά του, σύμφωνα με τους New York Times ότι «αυτές οι εταιρείες είναι η κληρονομιά μου. Έχω δώσει τα πάντα σε αυτές σε όλη μου τη ζωή». Περιέγραψε δε τα μέσα ενημέρωσης που διαθέτει ως «προστάτη της συντηρητικής φωνής στον αγγλόφωνο κόσμο» και υποστήριξε ότι μόνο η ηγεσία του Λάχλαν θα μπορούσε να προστατεύσει αυτόν τον ρόλο τους.

Οι οικογενειακές και πολιτικές διαφορές φαίνεται να έχουν προκαλέσει διχόνοια μεταξύ του Λάχλαν και των αδελφών του. Ο Τζέιμς Μέρντοχ υπήρξε σφοδρός επικριτής της πολιτικής γράμμής της οικογενειακής επιχείρησης, ιδίως όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και την υποστήριξή της στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει μηνύσει την εφημερίδα Wall Street Journal του Μέρντοχ.

Σε μια σπάνια συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ο Τζέιμς Μέρντοχ δήλωσε στο περιοδικό Atlantic ότι θεωρεί τον πατέρα του «μισογύνη» και περιέγραψε το Fox News ως «απειλή» για τη δημοκρατία των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο, ο Τζέιμς και ο Ρούπερτ έχουν ελάχιστες επαφές εδώ και χρόνια.

Η οικογένεια, μετά από μήνες νομικής διαμάχης και εφέσεων, τελικά συμφώνησε στην επίλυσή της με την εξαγορά των ποσοστών των τριών αδελφών.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο επίτροπος της Νεβάδα Έντμουντ Γκόρμαν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ρούπερτ και Λάχλαν Μέρντοχ είχαν ανήργησαν «κακή τη πίστει» όταν προσπάθησαν να αλλάξουν τους όρους ενός αμετάκλητου καταπιστεύματος που διαμοίραζε τον έλεγχο της εταιρείας μεταξύ των τεσσάρων μεγαλύτερων παιδιών του Ρούπερτ.

Η καυστική γνωμοδότηση 96 σελίδων του Gorman ανέφερε ότι ο Ρούπερτ και ο γιος του Λάχλαν προέβησαν σε μια «προσεκτικά κατασκευασμένη φάρσα» για να «εδραιώσουν μόνιμα τον εκτελεστικό ρόλο Λάχλαν Μέρντοχ».

Ο Λάχλαν είναι πλέον ο de facto κληρονόμος μιας από τις πιο ισχυρές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης στον κόσμο. Εκτός από το Fox News, το Fox Sports και την πολυεθνική εταιρεία έκδοσης εφημερίδων, οι Μέρντοχ ελέγχουν τον την εκδοτική εταιρεία Harper Collins και την ταχέως αναπτυσσόμενη Tubi, μια υπηρεσία δωρεάν streaming υπηρεσιών.

«Το διοικητικό συμβούλιο της News Corp χαιρετίζει αυτές τις εξελίξεις και πιστεύει ότι η ηγεσία, το όραμα και η διοίκηση του προέδρου της εταιρείας, Λάχλαν Μέρντοχ, θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της στρατηγικής και της επιτυχίας της εταιρείας», ανέφερε η News Corp σε ανακοίνωσή της.



Πηγή: skai.gr

