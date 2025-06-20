Η Quento Technologies Single Member ΑΕ, ο βραχίονας ICT της Qualco Group ΑΕ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Empedus ΑΕ με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ρουμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Σουηδία.

Η Empedus είναι ένας καινοτόμος και ταχέως αναπτυσσόμενος πάροχος τεχνολογικών λύσεων που επιταχύνουν τον επιχειρησιακό μετασχηματισμό. Από το 2016, υλοποιεί προηγμένα συστήματα αυτοματοποίησης, ενίσχυσης IT λειτουργιών και ευφυούς διακυβέρνησης, με στόχο την αποδοτικότητα, διαφάνεια και ανθεκτικότητα των οργανισμών.Μέσω του πλαισίου AI-Infused Project Delivery, ενσωματώνει AI σε κάθε στάδιο υλοποίησης, προσφέροντας ταχύτερη απόδοση αξίας και προγνωστική διαχείριση ρίσκου. Η Empedus είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της ServiceNow, πάροχοςλύσεων AWS Robomaker και διαθέτει ένα αξιόλογο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα.

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 100% της Empedus. Η συναλλαγή αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ομίλου Qualco για στοχευμένη οργανική και ανόργανη ανάπτυξη, ενισχύοντας περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους και υποστηρίζοντας ενεργά την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου που παρουσιάστηκε κατά την πρόσφατη εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Qualco, Μίλτος Γεωργαντζής, δήλωσε: «Η ένταξη της Empedus στο οικοσύστημα του ομίλου Qualco αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την ενίσχυση της παρουσίας μας στον τομέα της διαχείρισης IT υπηρεσιών και της αυτοματοποίησης επιχειρησιακών λειτουργιών. Η αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της Empedus, σε συνδυασμό με το καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών που αξιοποιεί τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύει σημαντικά την αξία των λύσεών μας και διευρύνει τις δυνατότητές μας να ανταποκριθούμε στις σύνθετες ανάγκες ψηφιακού μετασχηματισμού σε καίριους κλάδους και αγορές. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την ομάδα της Empedus, προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις προοπτικές αυτής της στρατηγικής σύμπραξης».

Ο Θωμάς Μαυρουδάκης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Empedus, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο για την Empedus, παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας: να σχεδιάζουμε τεχνολογικές λύσεις με πραγματικό επιχειρησιακό αντίκτυπο. Μοιραζόμαστε με τον Όμιλο Qualco μια κοινή πεποίθηση ότι η καινοτομία δεν είναι απλώς τεχνολογική πρόοδος, αλλά εργαλείο ενδυνάμωσης των οργανισμών. Μέσα από αυτή τη στρατηγική σύμπραξη, ενισχύουμε την ικανότητά μας να προσφέρουμε ακόμα πιο εξελιγμένες, AI-infused λύσεις, να επεκτείνουμε τη διεθνή μας παρουσία και να παραμείνουμε αφοσιωμένοι στη δημιουργία υψηλής αξίας για τους πελάτες μας».

