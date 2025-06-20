H Alpha Bank εξελίσσεται σε ηγέτη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, διατηρώντας παράλληλα την ισχυρή της δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και τη βιωσιμότητα, επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, με αφορμή την ανάδειξή του ως κορυφαίου CEO, στην ψηφοφορία 462 αναλυτών, επενδυτών και portfolio managers από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική που διοργάνωσε ο διεθνώς αναγνωρισμένος οργανισμός, Extel.

Σe συνέντευξη του στην έκδοση του Extel ο κ. Ψάλτης αναφέρθηκε στις επιδόσεις του ομίλου και συγκεκριμένα στα οικονομικά αποτελέσματα του α' τριμήνου 2025, που ήταν και τα υψηλότερα στην ιστορία της και σήμανε την επιστροφή της τράπεζας σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. «Η ισχυρή δημιουργία επαναλαμβανόμενων κερδών και το σημαντικό πλεόνασμα κεφαλαίου μας, τοποθετούν τον όμιλο σε καλή θέση για να επιδιώξει τόσο οργανική ανάπτυξη όσο και ανάπτυξη μέσω εξαγορών, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις στους μετόχους», υπογράμμισε. Όπως είπε, η Alpha Bank προχώρησε ήδη σε τρεις στρατηγικές εξαγορές στο πρώτο εξάμηνο του 2025: Flexfin, AstroBank και AXIA Ventures.

«Έχουμε αξιοποιήσει ενεργά το πλεόνασμα κεφαλαίου μας με τρεις στρατηγικές εξαγορές που ανακοινώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 - Flexfin, AstroBank και AXIA Ventures - καθεμία από τις οποίες έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει το franchise μας, να ενισχύσει τις δυνατότητες των προϊόντων μας και, τελικά, να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους μας», είπε ο κ. Ψάλτης. Βασικός πυλώνας της στρατηγικής ανάπτυξης της Alpha Bank και της στήριξης που παρέχει στην ελληνική επιχειρηματικότητα είναι συνεργασία με την UniCredit.

Ο Ιταλικός όμιλος πρόσφατα ανακοίνωσε την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής του στην Alpha Bank, που θα σημάνει περισσότερες ευκαιρίες για την ισχυροποίηση της τράπεζας στο τραπεζικό σύστημα. «Πρόκειται για έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης που μας επιτρέπει να επεκτείνουμε τις δυνατότητές μας σε τομείς όπως οι διεθνείς κοινοπρακτικές δανειοδοτήσεις, να διευρύνουμε τα προιόντα της τραπεζοασφάλισης, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας στον τομεα του asset management μέσω της πλατφόρμας OneMarkets και να διευρύνουμε την παρουσία μας στο transaction banking», ανέφερε ο CEO της Alpha Bank.

Θετικό κοινωνικό αποτύπωμα

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως η Alpha Bank μέσω της στρατηγικής της για στοχευμένες εξαγορές και συνεργασίες ενισχύει τις υπηρεσίες της σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιώτες και επαγγελματίες σε απομακρυσμένες κοινότητες με αποτέλεσμα να διευρύνει το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία.

«Η δέσμευσή μας να δημιουργούμε θετικό κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξίσου σημαντική, είπε ο κ. Ψάλτης. «Η τράπεζα πρωτοστατεί σε λύσεις για προσιτή στέγαση συμμετέχοντας στα κρατικά προγράμματα "Σπίτι μου I" και "Σπίτι μου II", ενώ μέσω της συνεργασίας με τα ΕΛΤΑ εξασφαλίζει πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες σε πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες, σε περισσότερα από 1.100 σημεία. Παράλληλα, η πρωτοβουλία "Ithacans" ενθαρρύνει την επιστροφή νέων επιστημόνων και επαγγελματιών που μετανάστευσαν κατά την κρίση, συμβάλλοντας στην αντιστροφή του brain drain», πρόσθεσε. Σε διαρκή εγρήγορση απέναντι στις προκλήσεις Εξηγώντας τις εξωτερικές πιέσεις που δέχεται το ευρωπαϊκό αλλά και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο κ. Ψάλτης ανέφερε πως σε ένα μεταβαλλόμενο και ρευστό περιβάλλον η τράπεζα παραμένει σε εγρήγορση.

«Η ομαλοποίηση των επιτοκίων σε ολόκληρη την Ευρώπη συμπιέζει τα καθαρά περιθώρια επιτοκίου και έχουμε προχωρήσει σε ενεργή αναδιάρθρωση του ισολογισμού μας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις, μέσω της αντιστάθμισης των κινδύνων μας», εξήγησε ο κ, Ψάλτης.

Παράλληλα, οι αλλαγές που συντελούνται στις αγορές σε σχέση με τις επενδύσεις για το κλίμα, αντιμετωπίζονται από την τράπεζα με μία συγκροτημένη και συγκεκριμένη στρατηγική. «Καθώς κινούμαστε σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον, στην Alpha Bank παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση των κριτηρίων ESG για τη δημιουργία αξίας, μέσω του Πλαισίου Βιώσιμης Χρηματοδότησης, το οποίο θέτει τα θεμέλια για την ενίσχυση των πράσινων και υπεύθυνων επενδύσεων και την πλήρη ενσωμάτωση των βασικών αρχών ESG στη ροή εργασίας μας», τόνισε. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις αυξανόμενες γεωπολιτικές προκλήσεις ο κ. Ψάλτης τόνισε πως η τράπεζα έχει ενσωματώσει την ανθεκτικότητα στο επιχειρησιακό της μοντέλο.

«Το μοντέλο αυτό προβλέπει κεφαλαιακά αποθέματα και συνετή διαχείριση κινδύνων, εξασφαλίζοντας ότι είμαστε σε καλή θέση να αντιμετωπίσουμε τυχόν δυσμενείς συνθήκες. Ακόμη και εν μέσω αυτής της αβεβαιότητας, παρατηρούμε αυξημένη ζήτηση από τους πελάτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου, κάτι που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα μας στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις», είπε.

Η καινοτομία ως τρόπος σκέψης

Ερωτώμενος για τους τρόπους καινοτομίας της Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης είπε πως πρόκειται για έναν βασικό πυλώνα του στρατηγικού της σχεδίου. «Ένας από τους κύριους άξονες είναι ο εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου μας και ο μετασχηματισμός του επιχειρησιακού μας μοντέλου, ώστε να προσαρμόζεται ιδανικά στις ανάγκες των πελατών. Έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει πάνω από το 85% των «καθημερινών τραπεζικών υπηρεσιών» και επενδύουμε δυναμικά στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας με χρήση AI και σε εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης πλούτου», υπογράμμισε .

Παράλληλα, ο CEO τόνισε ότι η βιωσιμότητα συνδέεται άρρηκτα με την καινοτομία με την Alpha Bank να στοχεύει σε 4 δισ. ευρώ σε πράσινες εκταμιεύσεις έως το 2026, υποστηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στη μετάβαση τους προς την πράσινη οικονομία - από την ενίσχυση υποδομών έως την ενεργειακή αναβάθμιση των ΜμΕ.

«Η καινοτομία δεν είναι απλώς τεχνολογία. Είναι τρόπος σκέψης», κατέληξε ο Ψάλτης. «Με σαφή στρατηγική, ισχυρή κεφαλαιακή βάση και εστίαση στην κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο, η Alpha Bank δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις - τις καθοδηγεί».

Πηγή: skai.gr

