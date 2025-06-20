Σε πέντε ανέρχονται οι δεσμευτικές προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Α.Ε., όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Ειδικότερα, δεσμευτικές προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα (με αλφαβητική σειρά):

Κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ- CELESTYAL.

Κοινοπραξία ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε.- BEAUFORT SEA SHIPPING CORPORATION- NEWSPHONE HELLAS S.A.

Κοινοπραξία OLYMPIC MARINE S.A.- CRUISE TERMINAL INVESTMENT LIMITED SARL.

ISRAEL SHIPYARDS INDUSTRIES LTD.

JET PLAN SHIPPING CΟ LTD.

Η υποβολή των προσφορών αποτελεί σημαντικό βήμα στη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση του τρίτου μεγαλύτερου λιμένα της Αττικής, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής του προοπτικής και την αναβάθμιση των υποδομών του, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον.

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θα εκκινήσει άμεσα σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Οι οικονομικές προσφορές των επενδυτών που πληρούν τους όρους του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε μελλοντική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Υπερταμείου, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.