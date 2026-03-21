Αμείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συναλλαγές Ε&Σ (Εξαγορές και Συγχωνεύσεις) επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 2026, που αναμένεται να πλησιάσουν τα επίπεδα ρεκόρ των τελευταίων δύο ετών. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας της PwC, ήδη υπάρχουν συναλλαγές αξίας πάνω από 7 δισ. ευρώ με έμφαση στους κλάδους της Ενέργειας & ΑΠΕ, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας, της Βιομηχανίας και των Τροφίμων & Ποτών, επιβεβαιώνοντας τη διατηρήσιμη ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς.

Αναλυτικότερα, η CocaCola HBC AG αναμένεται να αποκτήσει ποσοστό 75% της CocaCola Beverages Africa Pty Ltd από τις The CocaCola Company και Gutsche Family Investments, σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς συναλλαγές του κλάδου, αξίας 2,236 δισ. ευρώ. Στον χώρο των έτοιμων γευμάτων, η Ambrosia SA, τον Φεβρουάριο του 2026, ολοκλήρωσε την εξαγορά του 70% της 3P Salads SA ενώ το private equity fund EOS Capital Partners απέκτησε στις αρχές της χρονιάς πλειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία Φάρμα Κουκάκη.

Η Avramar SA βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης. Στο πλαίσιο αυτό πρόσφατα η Cooke Inc. υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις των εταιρειών Avramar Aquaculture SA, Andromeda SA, Perseus SA και Avramar Commercial and Logistics SA (συλλογικά, Avramar Ελλάδας). Σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας, ενός κορυφαίου παραγωγού θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

Τέλη Απριλίου, αναμένεται η ολοκλήρωση της εξαγοράς του 100% της ΑΝΕΔΙΚ Κρητικός ΑΕ από την Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, σε μία συναλλαγή που ενισχύει περαιτέρω τη γεωγραφική παρουσία και το δίκτυο καταστημάτων της Μασούτης. Παράλληλα, η Dental Holdings βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του 100% του Memodent Group.

Στον κλάδο της βιομηχανίας, στις 7 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά ποσοστού 9,8% της Exosens SA από την Theon International Plc, με πωλητή το HLD Group, σε συναλλαγή αξίας 268,7 εκατ. ευρώ. Λίγες ημέρες αργότερα η Theon International Plc εξαγόρασε την Kappa Optronics GmbH, έναντι 69,9 εκατ. ευρώ. Στις αρχές του 2026, η Kyklos Holdings SA απέκτησε ποσοστό 5,7% της Akritas SA. Εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 100% της Vracs de l'Estuaire SAS από την Titan SA, με πωλητή το Cimat Group, ενώ η Titan SA ολοκλήρωσε την απόκτηση της Traçim Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ενισχύοντας τη θέση της στην τουρκική αγορά τσιμέντου. Τέλος, η Titan America SA αναμένεται να ολοκληρώσει την εξαγορά του 100% της Keystone Cement Co., σε συναλλαγή ύψους 266,6 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο των μεταφορών, η General Logistics Services αναμένεται να αγοράσει (call option) το υπόλοιπο 80% των μετοχών της ACS από τον Όμιλο Quest, έναντι προσυμφωνημένου ελάχιστου τιμήματος ύψους 296 εκατ. ευρώ. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη η εξαγορά της Med Frigo SA από την OB Streem SA και η αναμενόμενη απόκτηση ποσοστού 30% της Blue Horizon Mobility SA από την P.M. Tseriotis Ltd με πωλητή την Motodynamics SA. Τέλος, η D. Masoutis S.A. έπεται να προχωρήσει στην απόκτηση ποσοστού 51% της Kontzoglou Bros - Distribution Network S.A.

Στις υπηρεσίες, εντός του έτους αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξαγορά του 100% της Empedus SA από την Qualco Group SA, καθώς και της P.J. Condellis S.A. από την Emil Frey Group ενώ στις κατασκευές, τον Φεβρουάριο του 2026, εγκρίθηκε η εξαγορά του 50,1% της Entelecheia P.C. από την Aktor SA, σε συμφωνία αξίας 30,1 εκατ. ευρώ.

Στην ενέργεια, στις 7 Ιανουαρίου 2026 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Heron Energy SA με την NRG Supply & Trading SA ενώ στα φαρμακευτικά, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 100% της Innovis Pharma SA από την PharmaPath SA.

Στην εκπαίδευση, η Deca Investments ανακοίνωσε την πραγματοποίηση της πέμπτης επένδυσης του Diorama II, για την απόκτηση στρατηγικής μειοψηφικής συμμετοχής στην εταιρεία Σχολές Δέλτα Βορείου Ελλάδος.

Στην ψυχαγωγία, ο ΟΠΑΠ αναμένεται να αποκτήσει ποσοστό 15,5% της Stoiximan, με τίμημα 191,6 εκατ. ευρώ, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του στην αγορά online betting ενώ η PE SUB Holdings LLC αναμένεται να αποκτήσει το 34,4% της Intralot SA.

Η Premia Properties βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης του 100% των ξενοδοχειακών εταιρειών Gaia Palace Hotel και Gaia Royal Hotel. Επιπλέον, η Alpha Sports Group S.A. (συμφερόντων Τέλη Μυστακίδη) αναμένεται να αποκτήσει το 100% της PAOK BC.

Σημειώνεται ότι το 2025 αναδείχθηκε χρονιά των Μegadeals (συναλλαγών αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ) για την ελληνική αγορά Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, καταγράφοντας τα υψηλότερα επίπεδα συναλλαγών από το 2008. Μέσα σε μόλις ένα έτος πραγματοποιήθηκαν συνολικά 181 συναλλαγές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, με την αξία τους να ανέρχεται σε 23,8 δισ. ευρώ.

Συνολικά, τα κεφάλαια που προσέλκυσαν οι ελληνικές επιχειρήσεις τη χρονιά που πέρασε ανήλθαν σε 28 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 7,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα στην ελληνική οικονομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

