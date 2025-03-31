Την ανάγκη να υπάρξει γρήγορη αδειοδότηση στη δημιουργία νέων θέσεων ελλιμενισμού και ανάπτυξης μαρίνων σε λιμένες και λιμενικές ζώνες επεσήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, Σταύρος Κατσικάδης με αφορμή την παρουσίαση της μελέτης «Χωροταξικό σχεδιασμό δικτύου τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα» που παρουσιάστηκε σήμερα στο The Εllinikon Experience Centre.

Η μελέτη φέρει την υπογραφή των πανεπιστημιακών καθηγητών Γιώργου Βαγγέλα και Θάνου Πάλλη.

«Πρόκειται για μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια συγκέντρωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τους τουριστικούς λιμένες σε όλη την Επικράτεια [...] Πρέπει να πούμε ότι η μελέτη δεν έχει σκοπό να υποδείξει επακριβώς πού θα γίνουν οι μαρίνες αλλά να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη σημαντικότητα και την ελκυστικότητα των Δήμων που διαθέτουν θαλάσσιο μέτωπο είτε έχουν μαρίνες είτε όχι, καθώς και την ανάγκη να αναπτυχθούν ακόμη περισσότερες θέσεις ελλιμενισμού στους Δήμους με την υψηλότερη βαθμολογία» είπε ο κ. Κατσικάδης.

Τόνισε ότι το συγκεκριμένο πανεπιστημιακό έργο αποτελεί έναν ενημερωτικό οδηγό, μία χαρτογραφημένη πρόταση ανάπτυξης θέσεων ελλιμενισμού στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές στη χώρα μας.

«Βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αξιολογήθηκαν από εκπροσώπους Φορέων του yachting ως ιδιαίτερα σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού. Πρόκειται για μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια συγκέντρωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων που αφορούν τους τουριστικούς λιμένες σε όλη την Επικράτεια» τόνισε ο κ. Κατσικάδης.

O καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιώργος Βαγγέλας παρουσιάζοντας τη μελέτη είπε ότι η χώρα μας υστερεί σε θέσεις ελλιμενισμού και ότι υπάρχουν περιοχές όπου η ζήτηση δεν μπορεί να προβλεφθεί. Στόχος της μελέτης τόνισε είναι η διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη για τη χωροθέτηση μαρινών μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης και κριτηρίων. Τόνισε ότι τα βασικά σημεία της μελέτης, αφορούν την αποτίμηση του υφιστάμενου δικτύου τουριστικών λιμένων στην Ελλάδα, τις θέσεις ελλιμενισμού σε οποιαδήποτε λιμενική εγκατάσταση αλλά και τις προτάσεις για περιοχές χωροθέτησης.

Στη μεγάλη ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια η αγορά τουριστικών σκαφών, του γιότινγκ και της κρουαζιέρας, και που έχει αρχίσει να δημιουργεί την ανάγκη για περισσότερες και μεγαλύτερες υποδομές αναφέρθηκε στην εκδήλωση ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Επισήμανε επίσης ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης των μαρίνων, αγκυροβολίων και πλωτών εξεδρών, υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για πολλές περιοχές της χώρας, όπως η Μακεδονία, τονίζοντας την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας να αναπτύσσονται ισόρροπα.

Από την πλευρά της η υπουργός Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη είπε μέσω της ανάπτυξης του δικτύου τουριστικών λιμένων το υπουργείο Τουρισμού προσβλέπει στην ανάδειξη της χώρας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Είπε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο σε προϋπολογισμό έργο που χρηματοδοτεί το υπουργείο Τουρισμού με πόρους του ταμείου ανάπτυξης, συνολικού ύψους 139 εκατ. ευρώ, με σκοπό την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων. Πρόσθεσε ότι με την υλοποίηση του έργου αυτού το υπουργείο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του θαλάσσιου τουρισμού στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για γιότινγκ και συνολικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο διεθνές περιβάλλον.

Η κ. Κεφαλογιάννη είπε εξάλλου ότι ήδη έχουν εγκριθεί 28 επενδυτικά σχέδια με γεωγραφική διασπορά σε μεγάλος μέρος της επικράτειας και παράλληλα βρίσκεται σε δημοσίευση διακήρυξη με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης για ήδη χωροθετημένους λιμένες.

Η συμβολή του θαλάσσιου τουρισμού

Σύμφωνα με την Ένωση Μαρινών Ελλάδας ο θαλάσσιος τουρισμός περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο παράκτιος τουρισμός, η κρουαζιέρα, το γιότινγκ που συνεισφέρουν ουσιαστικά στην εθνική οικονομία ξεπερνώντας το 1,5% του ΑΕΠ και 40.000 θέσεις απασχόλησης.

Oι μαρίνες αποτελούν αναπόστατο κομμάτι αυτής της δραστηριότητας επισημαίνοντας ότι η προστιθέμενη αξία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομία καθώς για 100 θέσεις ελλιμενισμού, δημιουργούνται 6 άμεσες και 100 έμμεσες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το διεθνές συμβούλιο ναυτιλιακών ενώσεων για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για μια θέση ελλιμενισμού, δαπανώνται επιπλέον 5 έως 10 ευρώ ανάλογο με το μέγεθος του σκάφους που περιλαμβάνουν γενικές προμήθειες, καύσιμα, επισκευές συντήρηση, φορολογία, μισθοδοσία και υπηρεσίες πρακτόρευσης.

Σύμφωνα με την Ένωση Μαρινών Ελλάδας, η μέση τουριστική δαπάνη των επισκεπτών στις μαρίνες είναι περίπου 5 φορές μεγαλύτερη από τη μέση τουριστική δαπάνη των επισκεπτών του ξενοδοχειακού τουρισμού.

Οι τουριστικοί λιμένες

Στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 104 τουριστικοί λιμένες, που περιλαμβάνουν μαρίνες, καταφύγια, αγκυροβόλια ξενοδοχειακούς λιμένες με 16.500 θέσεις ελλιμενισμού.

Επιπλέον 3.000 θέσεις ελλιμενισμού λειτουργούν σε οργανισμούς και ζώνες λιμένων ενώ για πρώτη φορά καταμετρήθηκαν 12.000 θέσεις χερσαίας εναπόθεσης (πάρκινγκ σκαφών στην Ελλάδα.)

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας εκπροσωπεί 26 μαρίνες με 9.000 θέσεις ελλιμενισμού.

Με το πέρας της παρουσίασης, ακολούθησε πάνελ - συζήτηση επί της μελέτης με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Κατερίνα Παναγοπούλου, στο οποίο συμμετείχαν οι Σταύρος Κατσικάδης, πρόεδρος Ένωσης Μαρινών Ελλάδας, Γεώργιος Βαγγέλας, αναπληρωτής καθηγητής ΕΚΠΑ, Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ευθύμιος Μπακογιάννης, γγ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ∆ημήτριος Πτωχός, περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Γιώργος Παπαχρήστου, επικεφαλής Αρχής Σχεδιασμού Λιμένων Υπερταμείου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

