Συνεργασία ναυτιλιακών φορέων με το ΜΙΤ για την ανάπτυξη πυρηνικής πρόωσης και εναλλακτικών καυσίμων - Συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές εταιρείες

Ξεκινούν τον Απρίλιο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις, προκειμένου τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα στην πορεία προς την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας με την υιοθέτηση ενός πρότυπου ναυτιλιακού καυσίμου αλλά και ενός μηχανισμού τιμολόγησης των εκπομπών από τα πλοία.

Την ίδια ώρα μια νέα κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες επισημοποιήθηκε σε τελετή υπογραφής στο ΜΙΤ, στην Μασαχουσέτη, την περασμένη εβδομάδα, στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των εκπομπών από τη ναυτιλιακή βιομηχανία, μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Πρόκειται για την κοινοπραξία MIT Maritime Consortium μια πρωτοβουλία συνεργασίας με έδρα το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT), που συγκεντρώνει διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς από τη ναυτιλία, τη ναυτιλία και τις ωκεάνιες βιομηχανίες.

ΙΜΟ-Παγκόσμιο πρότυπο καυσίμων

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό θα πραγματοποιηθούν οι επικείμενες συνεδριάσεις ISWG-GHG-19 και MEPC 83 της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ. Η πρώτη συνάντηση στον ΙΜΟ θα επικεντρωθεί στα παγκόσμια πρότυπα καυσίμων και την εισφορά επί των αερίων του θερμοκηπίου (ISWG-GHG-19).

Θα ακολουθήσει μια τριήμερη Διαρκής Ομάδα Εργασίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ενεργειακή απόδοση (ISWG-APEE 1),που θα ασχοληθεί με την αναθεώρηση του δείκτη έντασης άνθρακα (CII) του ΙΜΟ.

Ο Δείκτης Έντασης Άνθρακα είναι το εργαλείο του ΙΜΟ για τη μέτρηση και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός πλοίου, που εκφράζεται σε γραμμάρια CO2 που εκπέμπονται ανά μεταφορική ικανότητα και ναυτικό μίλι.

Στη MEPC 83 - της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ - τα κράτη μέλη θα πρέπει συμφωνήσουν επίσης σε ένα φιλόδοξο σύνολο νέων μέτρων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου ενός παγκόσμιου προτύπου καυσίμων με μηδενικά και σχεδόν μηδενικά αέρια θερμοκηπίου, μαζί με μια εισφορά επί των εκπομπών των πλοίων που θα οδηγήσει σε μείωση τους και θα διασφαλίσει μια δίκαιη μετάβαση στο κλίμα για τη διεθνή ναυτιλία.

Η κοινοπραξία MIT Maritime Consortium βάζει πλώρη

Μια νέα διεθνής συνεργασία ενώνει το MIT και ηγέτες της ναυτιλιακής βιομηχανίας ενώνοντας προκειμένου να αναπτύξουν τεχνολογίες πυρηνικής πρόωσης, εναλλακτικών καυσίμων, στρατηγικών λειτουργίας με βάση τα δεδομένα και άλλα.

Σύμφωνα με το ΜΙΤ περίπου 11 δισεκατομμύρια τόνοι εμπορευμάτων, ή περίπου 1,5 τόνος ανά άτομο παγκοσμίως, μεταφέρονται μέσω θαλάσσης κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο.

Σε διεθνές επίπεδο, ο στόλος της εμπορικής ναυτιλίας αριθμεί περίπου 110.000 πλοία. Αυτά τα πλοία, και τα λιμάνια που τα εξυπηρετούν, συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική και παγκόσμια οικονομία - και συμβάλλουν σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σημειώνεται ότι στα Ιδρυτικά Μέλη της ναυτιλιακής κοινοπραξίας του MIT συμμετέχουν ο αμερικανικός νηογνώμονας American Bureau of Shipping (ABS), η Capital Clean Energy Carriers Corp., συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και η HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering μια νοτιοκορεατική ναυπηγική εταιρεία που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση διαφόρων τύπων πλοίων και υπεράκτιων κατασκευών.

Στα Μέλη της κοινοπραξίας συμπεριλαμβάνονται επίσης οι Foresight Group μια παγκόσμια εταιρεία επενδύσεων, η Navios Maritime Partners L.P. η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, το ναυτιλιακό ινστιτούτο της Σιγκαπούρης (Singapore Maritime Institute)και η Dorian LPG συμφερόντων του Τζον Χατζηπατέρα.

Πρόκειται μια πρωτοποριακή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας με κορυφαίους παράγοντες του ναυτιλιακού κλάδου, με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.

Αυτό το νέο διεθνές consortium συγκεντρώνει ηγετικές φυσιογνωμίες της ακαδημαϊκής και ναυτιλιακής κοινότητας, αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες στον τομέα της πυρηνικής πρόωσης και των εναλλακτικών καυσίμων, στρατηγικές διαχείρισης βασισμένες στα δεδομένα για βελτιστοποιημένη απόδοση και λήψη αποφάσεων, αυτόνομα συστήματα και κυβερνοασφάλεια, καθώς και κατασκευή ανταλλακτικών επί του πλοίου.

Αντιμετωπίζοντας τις επιβλαβείς για το κλίμα εκπομπές του ναυτιλιακού κλάδου — ο οποίος μεταφέρει το 90% των φορτίων παγκοσμίως και ευθύνεται για το 2% των ενεργειακών εκπομπών CO2 διεθνώς — αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζει τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείρηση πλοίων σύμφωνα με τους στόχους απανθρακοποίησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Τα μέλη του consortium έχουν στόχο να διερευνήσουν μαζί νέα τεχνικά σχέδια που ανταποκρίνονται στις οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εμπορικής ναυτιλίας, να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα εναλλακτικών καυσίμων, να αναπτύξουν αλγορίθμους βασισμένους στα δεδομένα, και να ενισχύσουν αυτόνομες πλατφόρμες με επίκεντρο το κλίμα, τη βιωσιμότητα, την τεχνητή νοημοσύνη και την επαυξημένη πραγματικότητα (AR) για βιομηχανική παραγωγή.

Ο Καθηγητής Θέμης Σαψής, Διευθυντής του Κέντρου Θαλάσσιας Μηχανολογίας (Center for Ocean Engineering) στο MIT, δήλωσε: «Αυτή η σύμπραξη οραματίζεται την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανολογικών λύσεων για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, όπως πυρηνική πρόωση, σύνθετη αναλυση δεδομένων και αυτονομία, εξελιγμένα πλαίσια κυβερνοασφάλειας, νέες υδροδυναμικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης, που θα προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε εταιρείες και οργανισμούς.

Είναι μια ενέργεια που θα αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του MIT, ως καταλύτη συνεργειών ανάμεσα στις συμμετέχουσες εταιρείες και σχεδόν κάθε τμήμα της Σχολής Engineering, σε στενή συνεργασία με το Schwarzman College of Computing, ενώ θα ενισχύσει τα προγράμματά μας σε τεχνολογία και πολιτική, ένα απαραίτητο συστατικό στοιχείο για μια τέτοια προσπάθεια», πρόσθεσε ο Σαψής.

«Αυτό το consortium αποτελεί έναν ισχυρό συνασπισμό σημαντικών εταιρειών που, από κοινού, έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας» δήλωσε ο Christopher J. Wiernicki, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του αμερικανικού νηογνώμονα ABS.

« Τα μέλη του είναι κορυφαίοι διεθνώς οργανισμοί με ουσιαστική επιρροή. Η δυνατότητα αξιοποίησης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εμβέλεια του MIT, αποτελεί την κινητήριο δύναμη για πραγματική πρόοδο. Εκτός από την έρευνα σε βασικά εμπόδια, περιορισμούς και ελλείψεις γνώσης στο ζήτημα των εκπομπών, η κοινοπραξία φιλοδοξεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και πολιτικών καινοτομίας που είναι κρίσιμες για το μέλλον. Μακροπρόθεσμα, στοχεύει να προσδώσει το βάρος που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης εκπομπών.»

Ως Ιδρυτικό Μέλος του consortium, η Capital Clean Energy Carriers Corp. φιλοδοξεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, προσφέροντας λειτουργική τεχνογνωσία και πολύτιμες πρακτικές γνώσεις από τον πολυσύνθετο στόλο της, ο οποίος περιλαμβάνει πολλαπλούς τύπους πλοίων με διαφορετικές τεχνολογίες. Αυτή η συνεργασία στοχεύει να προωθήσει την καινοτομία, να θεσπίσει ισχυρά πρότυπα και να διαμορφώσει στρατηγικές πολιτικές για το μέλλον. Αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα, και σε συνεργασία με τα μέλη της σύμπραξης, η CCEC θα συμβάλει στην ανάπτυξη βελτιωμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογικών λύσεων που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης των πλοίων, τη βελτίωση της προληπτικής συντήρησης και την πρόοδο στην αυτόνομη λήψη αποφάσεων.

«Στην Capital Clean Energy Carriers Corp. ηγούμαστε της ανάπτυξης προηγμένων τεχνολογιών στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο για μια πιο ενεργειακά αποδοτική, ασφαλέστερη και βιώσιμη ναυτιλια. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το νέο Ναυτιλιακό Consortium θα επιφέρει ριζικές αλλαγές, ενισχύοντας την καινοτομία στις ναυτιλιακές πρακτικές, ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις και ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της CCEC, κ. Γεράσιμος Καλογηράτος.

Η συμμετοχή της CCEC στo Ναυτιλιακό Consortium αποτελεί ορόσημο που υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση της εταιρείας σε καθαρότερες ενεργειακές λύσεις και έναν πιο «πράσινο» μέλλον για τον κλάδο.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε από κοινού το σύστημα HiNAS (Hyundai Intelligent Navigation Assistant System) με την Capital, στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την προώθηση της αυτόνομης πλοήγησης με βάση την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ξεκινήσουμε ολοκληρωμένη επαλήθευση των διαφορετικών λύσεων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με την Avikus. Μέσω της συμμετοχής μας στo consortium, στοχεύουμε να θέσουμε παγκόσμια τεχνολογικά πρότυπα και να ηγηθούμε στην ανάπτυξη πλοίων επόμενης γενιάς που θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, οικονομικά αποδοτικά και αξιόπιστα.» δήλωσε ο κ. Chang Kwangpil, Τεχνικός Διευθυντής (CTO) της HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

