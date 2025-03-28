Το ναυτιλιακό "cluster" «Maritime Hellas», μία πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, με τη διοίκηση του ΕΒΕΠ στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επέδωσε στον υπουργό έναν πλήρη φάκελο με τα θέματα που σχετίζονται με το ναυτιλιακό cluster, τα επικαιροποιημένα στοιχεία της πλατφόρμας με τη συμμετοχή 250 επιχειρήσεων και ναυτιλιακών ενώσεων, καθώς και τα στοιχεία μελετών που έχουν γίνει και αφορούν στα πεδία βελτίωσης της λειτουργίας της, τις θέσεις του Επιμελητηρίου αναφορικά με το λιμάνι του Πειραιά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των εγκαταστάσεών του, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην Σ.Ε.Π. Α.Ε. και για θέματα τιμολογιακής πολιτικής, το μητρώο της ναυπηγικής βιομηχανίας και τις στρατηγικές αναβάθμισης της ναυπηγοεπισκευής, αλλά και την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στο άμεσο μέλλον με τον Επίτροπο για θέματα Μεταφορών της Ε.Ε., Απόστολο Τζιτζικώστα.

Ο κ.Κορκίδης αναλύοντας την σημασία του cluster, τόνισε πως το ευέλικτο σχήμα του αποτελεί την «ομπρέλα» που μπορεί να προσδώσει μια επιπλέον σημαντική ώθηση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και, μάλιστα, σε αυτή την ιδιαίτερη χρονική συγκυρία που η ναυπηγική βιομηχανία της χώρας επαναλειτουργεί δυναμικά.

Όπως αναφέρθηκε, η πλατφόρμα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη επενδύσεων στη ναυτιλιακή καινοτομία, που είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, ώστε να κερδίσει η εγχώρια οικονομία από τις υπεραξίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας.

Παράλληλα, ο υπουργός ενημερώθηκε ότι, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναγνώρισής του από την ENMC, το «Maritime Hellas» θα συμμετάσχει στην χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων που θα ενταχθούν στην ειδική μελέτη που εκπονείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης.

Τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα θέματα που σχετίζονται με την δημιουργία «Smart Ports», καθώς και στη μελέτη που εκπονεί το Ε.Β.Ε.Π. για τις βιομηχανικές συγκεντρώσεις της Δυτικής Αττικής που συμπεριλαμβάνουν τα δύο μεγάλα ναυπηγεία της χώρας.

Κατά τη συνάντηση, όσον αφορά στις λιμενικές λειτουργίες, το Επιμελητήριο έθεσε εκ νέου το θέμα άμεσης λειτουργίας της πλατφόρμας National Port Community System, με έλεγχο και εποπτεία από το υπουργείο Ναυτιλίας καθώς και όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας Σ.Ε.Ε.Ν.

Αναφορά έγινε στα σοβαρά προβλήματα καθυστερήσεων στο εμπορευματικό λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στα αιτήματα των δύο Σωματείων Φορτηγών και Μεταφορέων ΠΣΕΕΟΜ και ΣΙΦΑΕΖΠ που σχετίζονται με τις λιμενικές λειτουργίες.

Ο υπουργός, που ενημερώθηκε για σειρά θεμάτων που απασχολούν το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου του Πειραιά, τόνισε πως «στόχος του Υπουργείου είναι η επιτάχυνση όλων των απαραίτητων ενεργειών και διαδικασιών, προκειμένου τα άμεσα και επείγοντα θέματα να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό, να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης των μεσοπρόθεσμων προβλημάτων και να δρομολογηθεί η διαχείριση των μακροπρόθεσμων.»

Ο Βασίλης Κικίλιας ευχαρίστησε τον πρόεδρο και τα μέλη του Ε.Β.Ε.Π. για την αναλυτική ενημέρωση, επισημαίνοντας ότι θα είναι σε συνεχή επικοινωνία για τη διευθέτηση των διαδικασιών που εκκρεμούν και την επίσπευση όλων των απαραίτητων αναπτυξιακών δράσεων του κλάδου.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ήταν τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, Κωστής Αχλαδίτης, Κώστας Κορωνάκης, Νίκος Μαυρίκος, Βασιλική Βλαχαντώνη, ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν. Διονύσιος Θεοδωράτος και ο πρόεδρος της Ε.Ε.Ν., Πάνος Ξενοκώστας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.