Premia: Μπαίνουν Γ. Αντετοκούνμπο, Σκλαβενίτης και Δασκαλάκης στην ΑΜΚ

Τρεις νέοι μέτοχοι εισέρχονται στο μετοχικό κεφάλαιο της Premia Properties μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, που ξεκινά τη Δευτέρα.

Πρόκειται για την οικογένεια Σκλαβενίτη, τον αστέρα του NBA Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιώργο Δασκαλάκη της Kaizen Gaming.



Η Premia Properties ανακοίνωσε τι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 40 εκατομμυρίων ευρώ η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 21-22-23 Ιουλίου έχει εξασφαλισμένη κάλυψη, καθώς έχουν εκδηλώσει προς την εταιρεία την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ως νέοι βασικοί επενδυτές οι:

Ο Γεώργιος Δασκαλάκης με ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ Η εταιρεία GFI Ltd (Greek Freak Investments - Γιάννης Αντετοκούνμπο) με ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ Η εταιρεία ANIKA ΑΕ (Σκλαβενίτης) με ποσό 3 εκατομμυρίων ευρώ

Επίσης, οι υφιστάμενοι βασικοί μέτοχοι έχουν δηλώσει την πρόθεση συμμετοχής τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:

Sterner Stenhus Greece AB με ποσό 8 εκατομμυρίων ευρώ Fastighets AB Balder με ποσό 12 εκατομμυρίων ευρώ Ο Petter Stordalen (μέσω εταιρείας ομίλου NLTG) με ποσό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ ΝΟΕ Μεταλλικές Κατασκευές ΑΕ με ποσό 500 χιλιάδες ευρώ

Όπως έχει ανακοινωθεί η τιμή της αύξησης έχει καθοριστεί στην τιμή των 1,30 ευρώ/μετοχή με έκπτωση 38% έναντι της τελευταίας δημοσιευθείσας καθαρής εσωτερικής αξίας (NAV/μετοχή).

Eπίσης, η Εταιρεία ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας για εξαγορά ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους (Gran Canaria) έναντι ποσού 64 εκατομμυρίων ευρώ από τον όμιλο της NLTG (North Leisure Travel Group) με 20ετή μίσθωση και ετήσιο καθαρό μίσθωμα 4,65 εκατομμυρίων ευρώ (triple net rent). Η εξαγορά πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της PREMIA στον τουριστικό κλάδο ενισχύοντας σημαντικά την κερδοφορία της Εταιρείας. Η χρηματοδότηση της επένδυση θα γίνει από ελληνική τράπεζα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.