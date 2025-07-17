Εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολογιών Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.308%, επιτυγχάνοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο πιστωτικό περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier ΙΙ ελληνικής τράπεζας.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας, με στρατηγική συνέπεια και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας απέναντι στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank επιβεβαίωσε εκ νέου τη θέση της ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους €500 εκατ.

Η τράπεζα αξιοποίησε αποτελεσματικά τη θετική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές, αντλώντας κεφάλαια με όρους που αντανακλούν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χρηματοοικονομική της θέση και την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργήσει με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.

Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.

Το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες βάσης, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο καταγεγραμμένο για ομολογίες Tier II ελληνικής τράπεζας με την πλέον μακροχρόνια διάρκεια. Επιπρόσθετα, κινείται χαμηλότερα των πιστωτικών περιθωρίων εκδόσεων που η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων κύριας εξασφάλισης.

Το αποτέλεσμα της έκδοσης, όπως σημειώνεται, επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Κεφαλαιοποιώντας την ιδιαίτερα θετική αντίληψη των αγορών αναφορικά με το προφίλ της Τράπεζας, η έκδοση γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 150 επενδυτές τοποθετήθηκαν, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα €2,5 δισ.

Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης Ομολογιών Tier II αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier II με κόστος περίπου στο ένα τρίτο του προηγούμενου, που κατέστη δυνατή χάρη στην άψογη υλοποίηση και εξαιρετική τοποθέτηση της συναλλαγής. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ενισχυμένη πιστοληπτική θέση της Alpha Bank και την ικανότητα της να προσελκύει ένα διευρυμένο προφίλ επενδυτών. Η σημαντική πρόοδος που έχουμε σημειώσει στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου αποτυπώνεται τόσο στην αξιοσημείωτη πορεία της μετοχής μας - η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αρχή του έτους — όσο και στη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας. Καθοριστικό θεμέλιο αυτής της δυναμικής αποτελεί η στρατηγική μας συνεργασία με τη UniCredit, η οποία ενδυναμώνει το θεσμικό μας κύρος, διευρύνει τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες και δημιουργεί ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το μέλλον. Προχωρούμε με συνέπεια, σιγουριά και θεσμική προσήλωση στην υλοποίηση του οράματός μας για μία ακόμα πιο ισχυρή Alpha Bank.»

Οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura, UniCredit ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.

Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.



