Qualco: Εξαγορά πλειοψηφικής συμμετοχής στη Cenobe

Η Qualco Single Member ΑΕ, ο τεχνολογικός βραχίονας της Qualco Group ΑΕ προχώρησε στην απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 50,01% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Cenobe ΑΕ, με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και ΗΑΕ.

Η Cenobe είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στην κυβερνοασφάλεια.

πό το 2020, παρέχει προηγμένες υπηρεσίες, σχεδιασμένες να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται συστημικές αδυναμίες, που εκτείνονται πέρα από τα τυπικά πρότυπα συμμόρφωσης. Ως ανερχόμενη δύναμη στον χώρο, η Cenobe συνδυάζει κορυφαία εξειδίκευση redteam και εκτενή κλαδική τεχνογνωσία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να μειώσουν τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και να ενισχύσουν την οργανωτική ανθεκτικότητα. Με πελατειακή βάση άνω των 50 οργανισμών σε επτά χώρες, η εταιρεία εξυπηρετεί κρίσιμους κλάδους, όπως τον δημόσιο τομέα, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, τη ναυτιλία και τους παρόχους ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στον πυρήνα του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Cenobe βρίσκεται η ιδιόκτητη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας Morpheus, μια ολοκληρωμένη λύση ExternalAttackSurfaceManagement (EASM), σχεδιασμένη να ανιχνεύει εκτεθειμένους πόρους σε domains, subdomains, υπηρεσίες cloud και τρίτους παρόχους. Παράλληλα, τους συσχετίζει με γνωστά τρωτά σημεία, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να προτεραιοποιήσουν τους πιο κρίσιμους κινδύνους, ξεπερνώντας τα παραδοσιακά μοντέλα συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά αυτή ενισχύει την παρουσία του ομίλου Qualco σε αυτόν τον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο. Συγκεκριμένα, έρχεται να διευρύνει το φάσμα υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που προσφέρει ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων τωνredteaming, penetrationtesting, EASM, threatintelligence, συμβουλευτικής GRC και διαχείρισης περιστατικών, με καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Με τη στρατηγική αυτή κίνηση, ο όμιλος Qualco ενισχύει την αξία που προσφέρει στους υπάρχοντες και μελλοντικούς πελάτες του, επεκτείνοντας τη θέση του ως έναν αξιόπιστο πάροχο μεγάλης κλίμακας, έτοιμο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις του πεδίου της κυβερνοασφάλειας.

Το τίμημα για την απόκτηση του 50,01% της Cenobe ανήλθε σε 1,235 εκατ. ευρώ, μέσω συνδυασμού αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, δίνοντάς της συνολική αποτίμηση ιδίων κεφαλαίων στα 2,786 εκατ. ευρώ μετά την επένδυση.

Πηγή: skai.gr

