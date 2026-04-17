Στις σύγχρονες επιχειρήσεις η μείωση των πάγιων κοστών, η εξοικονόμηση πόρων, η συνεχής ανάπτυξη των εργαλείων ανταγωνιστικότητας και η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις των υφιστάμενων νόμων, είναι έννοιες που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού τους.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρίας συμβούλων NEPA Economic Consulting, αναπόσπαστο μέρος και βασικός άξονας στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, όπως τονίζεται, είναι λοιπόν απαραίτητο το πλαίσιο παροχών/αποδοχών των εργαζομένων (μισθοδοσία, bonus, κάρτες σίτισης, κά) να είναι ορθό και στα πλαίσια της συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύων φορολογικό και εργασιακό πλαίσιο.

H εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας (payroll outsourcing), αποδεσμεύει πόρους και συγκεντρώνει άμεσα οφέλη όπως:

- Μείωση πάγιου κόστους: Συχνά το κόστος του payroll outsourcing είναι φθηνότερο, αφού συνήθως προσφέρει κλιμακωτό κόστος με βάση τον αριθμό εργαζομένων.

- Συμμόρφωση & Διαχείριση κινδύνων: Οι σύμβουλοι με εξειδίκευση στο payroll outsourcing, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθεσίες (φορολογικές και ασφαλιστικές) μειώνοντας τις πιθανότητες κοστοβόρων σφαλμάτων για τις επιχειρήσεις.

- Εξοικονόμηση χρόνου: Απελευθερώνει τα τμήματα HR δίνοντάς τους την δυνατότητα να επικεντρωθούν σε στρατηγικές πρωτοβουλίες αντί για διοικητικές εργασίες.

- Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): Η εξωτερική ανάθεση μισθοδοσίας διασφαλίζει το απαραίτητο confidentiality στην μεταφορά προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, προσφέροντας στην επιχείρηση την δυνατότητα να λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις σε θέματα μισθοδοσίας, bonus και ειδικών παροχών, προς ομάδες ή τμήματα εργαζομένων.

- Payroll Consulting: Εξειδικευμένες συμβουλές σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου (consulting), συμμόρφωση (Compliance), επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Πηγή: skai.gr

