Netflix: Έσοδα $12,3 δισ. στο α’ τρίμηνο - Αποχωρεί από το ΔΣ μετά από 29 χρόνια ο πρόεδρος και συνιδρυτής Ριντ Χέιστινγκς

Η Netflix ανακοίνωσε χαμηλότερες από το αναμενόμενο προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με το ρπακτορείο Bloomberg. Η εταιρεόα ανακοίνωσε επίσης ότι ο πρόεδρος και συνιδρυτής της, Ριντ Χέιστινγκς, αποχωρεί από το διοικητικό συμβούλιο έπειτα από 29 χρόνια, προκειμένου να αφοσιωθεί στη φιλανθρωπία και σε προσωπικά του ενδιαφέροντα.

Τα έσοδα της Netflix αυξήθηκαν κατά 16% το πρώτο τρίμηνο του έτους, φτάνοντας τα 12,3 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 12,2 δισ., όπως ανακοίνωσε η εταιρεία την Πέμπτη. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 1,23 δολάρια, σε σύγκριση με προβλέψεις για 0,76 δολάρια.

Ωστόσο, για το τρέχον τρίμηνο η Netflix προβλέπει κέρδη ανά μετοχή στα 0,78 δολάρια, χαμηλότερα από τα 0,84 δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές της Wall Street. Μετά την ανακοίνωση, η μετοχή κατέγραψε πτώση άνω του 9% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Η Netflix αποσύρθηκε τον Φεβρουάριο από μια έντονη μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros. Discovery. Η μετοχή της είχε δεχτεί πιέσεις κατά τη διάρκεια της πολύμηνης κόντρας με την Paramount Skydance Corp., καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για το μεγάλο χρέος που θα έπρεπε να αναλάβει αν προχωρούσε η συμφωνία.

Η Wall Street αναζητά τώρα ενδείξεις ότι η Netflix μπορεί να διατηρήσει το ενδιαφέρον των συνδρομητών της. Η εταιρεία αύξησε τις τιμές των συνδρομών της στις ΗΠΑ τον Μάρτιο, ανεβάζοντας το βασικό πακέτο χωρίς διαφημίσεις κατά 2 δολάρια, στα 20 δολάρια τον μήνα.

Πηγή: skai.gr

