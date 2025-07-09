Ο τεχνολογικός κολοσσός Nvidia, κατασκευής τσιπ, ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφαλαιοποίηση, λόγω του ενθουσιασμού των επενδυτών για τις μετοχές εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Είναι η πρώτη εταιρεία στον κόσμο που φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ξεπερνώντας και τη Microsoft και την Apple οι κεφαλαιοποιήσεις των οποίων είχαν ξεπεράσει τα 3 τρισ. δολ. πολύ πριν την Nvidia.

Ο κολοσσός με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία ιδρύθηκε το 1993, ξεπέρασε το ορόσημο των 2 τρισ. δολ. τον Φεβρουάριο του 2024 και το ορόσημο των 3 τρισ. τον Ιούνιο.

Σε μια αγορά όπου επικρατεί ένα κλίμα αισιοδοξίας και δείχνει να μην ανησυχεί για τις νέες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολές δασμών, οι μετοχές της Nvidia στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραφαν άνοδο κατά 2,64%, φτάνοντας τα 164,07 δολάρια στις 16:55 ώρα Ελλάδας.

Από την αρχή του έτους, η τιμή της μετοχής του κολοσσού έχει αυξηθεί περισσότερο από 20%.

Πηγή: skai.gr

