

Η εξαγορά της Kellogg θα σηματοδοτούσε την πιο πρόσφατη προσπάθεια της Ferrero να επεκτείνει το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η Ferrero, μια εταιρεία που κατέχει μάρκες όπως η Tic Tac και η Kinder στη Βόρεια Αμερική, άρχισε να αγοράζει αμερικανικές μάρκες μόλις πρόσφατα υπό την αιγίδα του προέδρου της Giovanni Ferrero.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία εξαγόρασε την Wells Enterprises, τον κατασκευαστή της Blue Bunny και άλλων εμπορικών σημάτων παγωτού, και έκλεισε συμφωνία ύψους 2,8 δισ. δολαρίων για την αγορά της επιχείρησης σοκολάτας της Nestle στις ΗΠΑ. Η Ferrero διαθέτει πλέον 15 εργοστάσια και αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Καραϊβική, απασχολώντας περισσότερους από 5.100 εργαζόμενους.

«Για τη Ferrero, η συμφωνία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να διαφοροποιηθεί πέρα από τα γλυκίσματα και να εμβαθύνει την παρουσία της στην αγορά των ΗΠΑ», δήλωσε ο Arun Sundaram, αναλυτής της CFRA Research. «Από την απόσχιση και την αλλαγή της επωνυμίας από την Kellogg Company, τόσο η WK Kellogg όσο και η Kellanova έχουν αποδώσει αξία στους μετόχους τους, καθώς έγιναν στόχοι εξαγορών», δήλωσε.

Η WK Kellogg, η οποία αποτελεί απόσχιση της επιχείρησης δημητριακών της Kellogg το 2023, αντιμετωπίζει αδύναμη ζήτηση και μειωμένες πωλήσεις. Έχει επίσης τεθεί υπό έλεγχο για τη χρήση τεχνητών χρωστικών ουσιών σε ορισμένα από τα δημητριακά της. Η εταιρεία δήλωσε πρόσφατα ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας Robert F. Kennedy Jr. και αναδιαμορφώνει τα δημητριακά της ώστε να μην περιλαμβάνουν τεχνητές χρωστικές ουσίες.

Το άλλο τμήμα της Kellogg, που τώρα ονομάζεται Kellanova, συμφώνησε να πωληθεί στον ιδιοκτήτη των Snickers, την Mars, σε μια συμφωνία ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.