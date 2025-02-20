Η Παπουτσάνης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στην καθετοποιημένη μονάδα στη Ριτσώνα, με αποτέλεσμα το 100% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εργοστασίου να προέρχεται πλέον από ΑΠΕ.

Ο Μιχάλης Δρογκάρης, διευθυντής εργοστασίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, δήλωσε για το έργο: «Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύουμε συνεχώς σε έργα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σηματοδοτεί μία νέα εποχή, καθώς το100% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας θα προέρχεται πλέον από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Η εγκατάσταση του σταθμού της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ολοκληρώθηκε, τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές και τα αυστηρότερα μέτρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.