Η Παπουτσάνης ολοκλήρωσε την εγκατάσταση δύο φωτοβολταϊκών σταθμών στην καθετοποιημένη μονάδα στη Ριτσώνα, με αποτέλεσμα το 100% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του εργοστασίου να προέρχεται πλέον από ΑΠΕ.
Ο Μιχάλης Δρογκάρης, διευθυντής εργοστασίου της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ, δήλωσε για το έργο: «Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύουμε συνεχώς σε έργα για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σηματοδοτεί μία νέα εποχή, καθώς το100% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας θα προέρχεται πλέον από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».
Η εγκατάσταση του σταθμού της ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ολοκληρώθηκε, τηρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές και τα αυστηρότερα μέτρα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζομένων.
