AKTOR: Συμφωνία 3 δισ. ευρώ για προμήθεια LNG στη Βοσνία

Στην υπογραφή εμπορικής συμφωνία διάρκειας είκοσι ετών για την πώληση και αγορά αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχώρησαν η AKTOR LNG USA, 100% θυγατρική του Ομίλου AKTOR και η ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o., που δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλουμινίου με σημαντική παρουσία στην Ευρώπη, με έδρα το Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και η οποία είναι θυγατρική του ομίλου M.T. Abraham Group, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για μεταφορά LNG και στην Αλβανία ύψους 6 δισ. δολ. για 20 χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALUMINIJINDUSTRIES d.o.o., με μισό δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) LNG ετησίως, ξεκινώντας από το 2030, καθώς επίσης και την περαιτέρω συνεργασία των μερών με στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στο Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Τα συνολικά έσοδα για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας από την πώληση του LNG εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «AKTOR LNG USA, Inc.» (εφεξής η «AKTOR LNG USA»), η οποία είναι 100% θυγατρική της 100% θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «AKTOR LNG ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ALUMINIJ INDUSTRIES d.o.o., η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής αλουμινίου στην Ευρώπη με έδρα το Μόσταρ, στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη και θυγατρική εταιρεία του ομίλου M.T. ABRAHAM GROUP, καθώς και του M.T. ABRAHAM GROUP, ενός διεθνούς ομίλου που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη βιομηχανία αλουμινίου και ενέργειας, εμπορική συμφωνία διάρκειας είκοσι ετών για την πώληση και αγορά αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ειδικότερα η ως άνω συμφωνία προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALUMINIJINDUSTRIES d.o.o., με μισό δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα (BCM) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως, ξεκινώντας από το 2030, καθώς επίσης και την περαιτέρω συνεργασία των μερών με στόχο την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στο Μόσταρ της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Τα συνολικά έσοδα για όλη τη διάρκεια της συμφωνίας από την πώληση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3 δισεκατομμυρίων Ευρώ.

Η υλοποίηση της ανωτέρω συμφωνίας τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων που είναι συνήθεις σε αντίστοιχες συναλλαγές καθώς και με την οριστικοποίηση των αποφάσεων για την υλοποίηση του ως άνω αναφερόμενου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής, εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.

Αμερικανικό LNG στην Αλβανία από το 2030 θα προμηθεύει η Aktor

Υπενθυμίζεται ότι με αμερικανικό LNG θα τροφοδοτεί και την αγορά της Αλβανίας από το 2030 ο όμιλος Aktor. H θυγατρική του ομίλου, AKTOR LNG USA και η ALBGAZ, 100% κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας, υπέγραψαν χθες μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία για την πώληση και αγορά LNG από τις ΗΠΑ. Η 20ετής συμφωνία, με βάση τη σχετική ανακοίνωση, προβλέπει ότι η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALBGAZ με 1 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, ξεκινώντας από το 2030. Τα εκτιμώμενα έσοδα για το σύνολο της διάρκειας της συμφωνίας αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, η AKTOR ENERGY USA, 100% θυγατρική εταιρεία του ομίλου Aktor, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας (MoU) με το υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, με σκοπό την εκπόνηση μελετών σχετικά με την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου, που θα συμπεριλαμβάνει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο στην Αλβανία, ισχύος περίπου 380 MW. Το έργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εμπορική συμφωνία και το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφησαν στα Τίρανα αφενός από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Aktor Αλέξανδρο Εξάρχου και αφετέρου από τον υπουργό Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Enea Karakaçi και από τη διευθύνουσα σύμβουλο της ALBGAZ, Amarda Kapaj, αντίστοιχα, παρουσία του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Εντι Ράμα και της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Με ανάρτησή της η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα χαρακτήρισε τη συμφωνία ιστορικής σημασίας για την περιοχή. Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας ενισχύει τη διασύνδεση, τη σταθερότητα και την ευημερία στην περιοχή, τόνισε.

«Σήμερα (σ.σ. χθες) κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και φιλοδοξεί να προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή ασφάλεια μέσω του αμερικανικού LNG. Οι συμφωνίες μας, που έχουν υποστηριχθεί ένθερμα από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) του Λευκού Οίκου και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μπορούν να απελευθερώσουν τις τεράστιες δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου προς όφελος της Ευρώπης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη διατλαντική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αλβανίας, αξιοποιώντας τις θυγατρικές μας εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υλοποίησή της», τόνισε ο επικεφαλής του ομίλου Aktor.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.