Συνάντηση του Προέδρου της ΟΣΕΤΕΕ και Προέδρου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Ανδρέα Στοϊμενίδη με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Οργανισμού William COCKBURN με τη συμμετοχή επικεφαλής συνδικαλιστικών φορέων, στελεχών του Οργανισμού και μελών του ΔΣ της Ομοσπονδίας, πραγματοποιήθηκε εχθές στα γραφεία της ΟΣΕΤΕΕ.

Συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών Κώστας Κουλούρης, η Πρόεδρος των Εργαζομένων στο Υπουργείο Εργασίας και Επιθεωρήτρια Σταυρούλα Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανημάτων Έργου Νίκος Ηλιόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Δημήτρης Πετρόπουλος και ο Γραμματέας ΥΑΕ ΠΟΕ ΟΤΑ Γιώργος Μακρυνός.

Οι εκπρόσωποι των Συνδικάτων αναφέρθηκαν στους νόμους που καθορίζουν την εντατικοποίηση και ελαστικοποίηση της εργασίας, τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, την συστηματική υποκαταγραφή των εργατικών ατυχημάτων, την μη καταγραφή των επαγγελματικών ασθενειών και την πλήρη έλλειψη Δημοκρατίας στην Εργασία στη χώρα μας.

Το πολύνεκρο εργατικό βιομηχανικό δυστύχημα στη Βιολάντα, χαρακτηρίστηκε ως ένας κρίκος στην ανθρωποθυσία που εξελίσσεται στους εργασιακούς χώρους.

Ο κ. Cockburn περιέγραψε την ισότιμη ισχυρή τριμερή λειτουργία του Οργανισμού και τα πολλά εργαλεία και έρευνες που προσφέρει στα κράτη μέλη που θέλουν να βελτιώσουν τα συστήματα ΥΑΕ. Στη συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τη χαμηλότερη εκπροσώπηση εργαζομένων στους θεσμούς ΥΑΕ και ότι από το 2019 οι επιχειρήσεις απαντούν ότι έχουν μειωθεί οι προληπτικοί έλεγχοι του ΣΕΠΕ.

Πρωτοφανής σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρακτική του Υπουργείου Εργασίας να μην καλέσει τους κοινωνικούς εταίρους σε ενιαία συνάντηση. Προφανώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα την ανάδειξη της πραγματικότητας.

