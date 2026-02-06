Λογαριασμός
Ιαπωνία: Ο Κέντα Κον γίνεται νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Toyota

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου ανακοίνωσε την αλλαγή ρόλου στον σημερινό οικονομικό διευθυντή της, «με στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων»

Toyota

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, η ιαπωνική Toyota, ανακοίνωσε σήμερα το διορισμό από την 1η Απριλίου του Κέντα Κον, σημερινού οικονομικού διευθυντή της, ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στη θέση του Κότζι Σάτο.

Ο Σάτο, 56 ετών, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος από τον Απρίλιο 2023, έχοντας διαδεχθεί τον Ακίο Τογιόντα, τον εγγονό του ιδρυτή του ομίλου.

Αυτή η νέα αλλαγή ρόλων «έχει στόχο να επιταχυνθεί η λήψη αποφάσεων στους κόλπους της διεύθυνσης ως απάντηση στις εξελίξεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον», αναφέρει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της.

