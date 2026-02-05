Αύξηση 70% στα έσοδα του Reddit για το τελευταίο τρίμηνο του 2025

Το Reddit προέβλεψε έσοδα για το πρώτο τρίμηνο του 2026 πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών την Πέμπτη, καθώς οι βελτιώσεις στην πλατφόρμα διαφημίσεών του, που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη, βοηθούν την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης να προσελκύσει περισσότερους marketers.

Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν περίπου 2% σε εκτεταμένες συναλλαγές, αφότου ανακοίνωσε επίσης το πρώτο της πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, επικαλούμενη ισχυρή κερδοφορία.

Το Reddit είναι μια τεράστια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και συζήτησης, που λειτουργεί ως ένα δίκτυο χιλιάδων εξειδικευμένων φόρουμ (subreddits). Οι χρήστες υποβάλλουν συνδέσμους, εικόνες ή κείμενα, τα οποία η κοινότητα βαθμολογεί (upvote/downvote), καθορίζοντας την προβολή τους. Καλύπτει αμέτρητα θέματα, προσφέροντας χώρο για συζήτηση, ενημέρωση και αλληλεπίδραση.

Καθώς επιτρέπει την τοποθέτηση διαφημίσεων - οι οποίες στοχεύουν σε κοινότητες με υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης και είναι εξειδικευμένες- απευθείας μέσα σε νήματα συζήτησης στο subreddit, αύξησε τις δαπάνες των διαφημιζόμενων.

Η πλατφόρμα διαφημίσεών της χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να βελτιώσει τη δημιουργία και τη διαχείριση καμπανιών, με λειτουργίες που περιλαμβάνουν έναν κειμενογράφο με τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί διαφημιστικό κείμενο ειδικά για το Reddit και ένα εργαλείο αυτόματης περικοπής εικόνας για τις απαιτούμενες αναλογίες διαστάσεων στην πλατφόρμα.

Τα έσοδα του πρώτου τριμήνου αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 595 εκατομμυρίων δολαρίων και 605 εκατομμυρίων δολαρίων, πάνω από τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 577,2 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η πρόβλεψή της για προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων έως 220 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν πάνω από τις εκτιμήσεις των 202,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Οι προσδοκίες ήταν ήδη υψηλές μπαίνοντας στο τρίμηνο, αλλά τα αποτελέσματα εξακολουθούσαν να εκπλήσσουν, δείχνοντας πόσο στενά ενισχύονται η δυναμική των προϊόντων, η ζήτηση των διαφημιζόμενων και η εμπλοκή των χρηστών», δήλωσε ο Jeremy Goldman, ανώτερος διευθυντής της Emarketer.

Το Reddit εντείνει τον ανταγωνισμό με τη Meta, κυκλοφορώντας καμπάνιες Max με τεχνητή νοημοσύνη σε beta, οι οποίες αυτοματοποιούν τις διαφημιστικές καμπάνιες προσαρμόζοντας τις προσφορές για να επιτύχουν το στοχευμένο κόστος ανά αποτέλεσμα, καθώς και επιλέγοντας δυναμικά τίτλους.

Η Meta, ιδιοκτήτρια του Facebook, και η Snap, μητρική του Snapchat, ανακοίνωσαν επίσης αυξημένα έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Τα έσοδα του Reddit για το αντίστοιχο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 70% στα 726 εκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις για 665,4 εκατομμύρια δολάρια. Τα κέρδη ανά μετοχή, ύψους 1,24 δολαρίων, ξεπέρασαν επίσης τις εκτιμήσεις για 94 σεντς.

Οι καθημερινοί ενεργοί μοναδικοί επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 19%, στα 121,4 εκατομμύρια στο τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος εσόδων ανά χρήστη αυξήθηκε κατά 42%.

