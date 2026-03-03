Στα 170 εκατομμύρια ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Optima Bank για το δωδεκάμηνο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 21% συγκριτικά με το 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της τράπεζας.

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκ,ε με τις εκταμιεύσεις δανείων, το δωδεκάμηνο του 2025, να ανέρχονται σε € 3,7 δισ., 31% υψηλότερες σε ετήσια βάση.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €297,6 εκατ., υποστηριζόμενα από σταθερή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, και την ακόμα ισχυρότερη συνεισφορά των προμηθειών. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα ανήλθε στο 24,5%.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το δωδεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 25,3%.

Τα δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά €1,5 δισ., +40% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €5,1 δισ. O δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώνεται στο 1,31% και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 0,52%

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,7 δισ. (+36%) σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €6,3 δισ.

Δήλωση Δημήτρη Κυπαρίσση, Διευθύνοντα Συμβούλου της Optima Βank

Το 2025 ήταν μια ακόμη ισχυρή χρονιά για την Optima bank. Συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια, πειθαρχία και έναν ξεκάθαρο σκοπό: να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη, υψηλής απόδοσης τράπεζα που προσφέρει ουσιαστική αξία στους πελάτες μας, τα στελέχη μας και στους μετόχους μας. Τα φετινά αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν όχι μόνο την ισχυρή μας οικονομική επίδοση, το εύρος των δυνατοτήτων μας και την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου, αλλά πάνω από όλα την εμπιστοσύνη που έχουμε κερδίσει στην αγορά.

Κατά τη διάρκεια του έτους, πετύχαμε ισχυρή ανάπτυξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €297,6 εκατ., υποστηριζόμενα από σταθερή αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, παρά την αποκλιμάκωση των επιτοκίων, και από την ακόμη ισχυρότερη συνεισφορά των προμηθειών. Διατηρήσαμε πειθαρχία στις δαπάνες, επιτυγχάνοντας δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 24,5%. Ως αποτέλεσμα, καταγράψαμε €231,0 εκατ. κέρδη προ προβλέψεων και €170,0 εκατ. καθαρά κέρδη, αυξημένα κατά 21% σε ετήσια βάση. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μας έφθασε το 25,3%, κατατάσσοντας για ακόμη μία φορά την Optima bank μεταξύ των πιο αποδοτικών τραπεζών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα.

Τα δάνειά μας αυξήθηκαν κατά 40% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα €5,1 δισ., αποτυπώνοντας τη συνεχή μας στήριξη προς τις επιχειρήσεις και τη μεγάλη ζήτηση για χρηματοδότηση σε όλη την οικονομία. Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €6,3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 36% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες. Ο ισολογισμός μας παραμένει ισχυρός, με υγιή σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 80%, συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 14,87% και ισχυρούς δείκτες ρευστότητας. Τα μεγέθη αυτά μάς προσφέρουν σταθερότητα και στρατηγική ευελιξία, ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την πραγματική οικονομία, επιδιώκοντας παράλληλα βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Κοιτώντας μπροστά στο 2026, παραμένουμε αισιόδοξοι. Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα συνεχίζει να βελτιώνεται, υποστηριζόμενο από σταθερή αύξηση του ΑΕΠ, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της ανεργίας, καθώς και από αυξανόμενη επενδυτική δραστηριότητα. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν ξεκάθαρες: ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες, περαιτέρω ανάπτυξη εσόδων από τόκους και προμήθειες, αναβάθμιση των ψηφιακών μας δυνατοτήτων και διατήρηση αυστηρής πειθαρχίας σε κόστος και κίνδυνο.

Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, στην τεχνολογία και στην παροχή μιας διαφοροποιημένης εμπειρίας πελάτη που ξεχωρίζει στην αγορά. Καθώς η Optima bank αναπτύσσεται, η δέσμευσή μας στην υπεύθυνη τραπεζική, την επιχειρησιακή αριστεία και τη δημιουργία αξίας γίνεται ακόμη ισχυρότερη. Τα θεμέλια που έχουμε χτίσει μάς δίνουν την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να διατηρήσουμε την αναπτυξιακή μας δυναμική και να προσφέρουμε ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους μας και την επόμενη χρονιά.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της τράπεζας για την αφοσίωση και τις προσπάθειές τους, τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους και τους μετόχους, καθώς και την επενδυτική κοινότητα, για τη διαρκή στήριξή τους.

