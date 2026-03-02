Διπλή Διάκριση στα Forbes Travel Guide Star Awards, για Grivalia Hospitality

Δύο διακρίσεις στα Forbes Travel Guide Star Awards 2026 κατέκτησαν το One&Only Aesthesis και το Guerlain Spa, τα οποία ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο της Grivalia Hospitality, κερδίζοντας μια θέση στην 68η ετήσια λίστα μιας από τις πλέον έγκριτες αξιολογήσεις στον χώρο της πολυτελούς φιλοξενίας παγκοσμίως.

Η διπλή αυτή διάκριση αποτελεί επιβεβαίωση της στρατηγικής του Ομίλου για ανάπτυξη κορυφαίων προορισμών φιλοξενίας που συνδυάζουν διεθνή πρότυπα υπερπολυτελούς φιλοξενίας με αυθεντική ελληνική εμπειρία.

Το Guerlain Spa του One&Only Aesthesis, το πρώτο Guerlain Spa στην Ελλάδα, καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς στον τομέα της πολυτελούς ευεξίας. Με έναν φωτεινό, πολυτελή χώρο, αποκλειστικά προϊόντα Guerlain, εξειδικευμένες θεραπείες υψηλής ποιότητας και εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών - γυμναστήριο, σάουνα, κρυοθεραπεία και θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα διαθέσιμων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας που ξεχωρίζει διεθνώς.

Παράλληλα, το One&Only Aesthesis διακρίθηκε για την ολοκληρωμένη πρόταση πολυτελείας που αναπτύσσει στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, αξιοποιώντας στρατηγικά το φυσικό και αστικό περιβάλλον του προορισμού. Σύμφωνα με το Forbes, η γαστρονομική του ταυτότητα, μέσα από τα Ora Restaurant και Manko Athens, καθώς και η ισορροπία μεταξύ απομόνωσης και παραθαλάσσιου χαρακτήρα, συνθέτουν μια πρόταση που απευθύνεται στο πλέον απαιτητικό διεθνές κοινό.

Η Grivalia Hospitality προσεγγίζει την υπερπολυτελή φιλοξενία με ορίζοντα μακροπρόθεσμης αξίας, αναπτύσσοντας προορισμούς που εκφράζουν διαχρονική ποιότητα, σέβονται το φυσικό τοπίο και ανταποκρίνονται στις υψηλότερες απαιτήσεις βιωσιμότητας. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη συνέπεια με την οποία ο Όμιλος υλοποιεί το όραμά του για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο προορισμό διεθνούς πολυτελούς τουρισμού.

