Η Optima bank ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2025, όπου κατέγραψε για ακόμα μία φορά εντυπωσιακά μεγέθη, δίνοντας το στίγμα της δυναμικής εκκίνησης του έτους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, η πορεία αυτή αντανακλά τη συνεπή εφαρμογή της στρατηγικής της τράπεζας για υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην πελατοκεντρική προσέγγιση και την καινοτομία.

Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €39 εκατ. σε σύγκριση με €32,7 εκατ. το 1ο τρίμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 19%. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα κέρδη αυτού του τριμήνου είναι τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην μέχρι τώρα πορεία της τράπεζας.

Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 1ο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, εξακολουθώντας να είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Η πιστωτική επέκταση συνεχίστηκε με τις εκταμιεύσεις δανείων, το 1ο τρίμηνο του 2025, να ανέρχονται σε €0,8 δισ., 21% υψηλότερες σε ετήσια βάση. Τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα αυξήθηκαν κατά €1,2 δισ., και ανήλθαν σε €4 δισ. (+42% σε ετήσια βάση). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων διατηρείται σε εξαιρετικά επίπεδα με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διαμορφώνεται στο 0,9%, μακράν ο χαμηλότερος στην ελληνική αγορά.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,4 δισ. (+43% σε ετήσια βάση) και έφθασαν στα €4,8 δισ. με την τράπεζα να διαθέτει ισχυρή ρευστότητα. Όπως αποφασίστηκε και στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2024 €0,57 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Ο πρόεδρος της Optima bank, κ. Γεώργιος Τανισκίδης σημείωσε: «Τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν με τον πιο σαφή τρόπο την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της Optima bank. Μάλιστα τα αποτελέσματά μας είναι ακόμα πιο σημαντικά δεδομένης της συνεχούς μείωσης των επιτοκίων. Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των μετόχων και των πελατών μας, αλλά και για το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας, που αποτελεί τον βασικό εκφραστή της φιλοσοφίας μας. Είμαστε ακόμα πιο περήφανοι γιατί η ανάπτυξή μας συνοδεύεται από απόλυτα ορθολογιστική απονομή του ρίσκου δεδομένου ότι η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου μας διατηρείται σε ζηλευτά επίπεδα. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εκφράζουμε και να υλοποιούμε την υπεύθυνη τραπεζική πάντα με τον πελάτη στο επίκεντρο, αποτελώντας τράπεζα αναφοράς για την παροχή της βέλτιστης εξυπηρέτησης».

Ο CEO της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης πρόσθεσε: «Με τα αποτελέσματα του 1ου τριμήνου είμαστε στον σωστό δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας για ισχυρή κερδοφορία. Διακρίνουμε ισχυρή ζήτηση δανείων από την πελατεία μας και έχουμε δημιουργήσει μια σειρά έργων προς χρηματοδότηση, τα οποία θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το μερίδιο αγοράς μας. Σε αυτό το περιβάλλον, σκοπεύουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την κεφαλαιακή μας επάρκεια με την έκδοση ομολόγου Τier 2 μέχρι το τέλος του 2ου τριμήνου 2025. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να διευρύνουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διατηρώντας παράλληλα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους μας».



