Από την Autohellas τα κινεζικά αυτοκίνητα Changan στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Autohellas ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με την Changan, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές εξηλεκτρισμένων αυτοκινήτων στην Κίνα, για τη διάθεση στην Ελλάδα πλήρως ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία θα σημάνει την εισαγωγή και προώθηση των προηγμένων μοντέλων της Changan στην χώρα μας, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς, με το λανσάρισμα των δύο πρώτων διαθέσιμων, πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων για την Ευρωπαϊκή αγορά, του D-SUV DEEPAL S07 και του C-SUV DEEPAL S05.

Τα μοντέλα της Changan, ενός κατασκευαστή με ιστορία 40 ετών στην αυτοκίνηση αλλά και πάνω από 150 χρόνια στη βαριά βιομηχανία της Κίνας, όπως αυτά πρόσφατα παρουσιάστηκαν στην Πρώτη Πανευρωπαϊκή Παρουσίαση της Μάρκας στην Γερμανία, καθοδηγούνται από μία σαφή αποστολή: να οδηγήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και να ωφελήσουν πολύπλευρα την ανθρώπινη ζωή.

Ακολουθώντας τη στρατηγική εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά, μέσα από την προσέγγιση «Ιn Europe, For Europe», η Changan σχεδιάζει να αυξήσει την παρουσία της σε 10 ευρωπαϊκές χώρες έως το τέλος του 2025 και να δημιουργήσει ένα δίκτυο με περισσότερους από 1.000 αντιπροσώπους έως το τέλος του 2030.

Στη Γερμανία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Changan Automobile θα λειτουργεί τις δικές της θυγατρικές εταιρείες, διαθέτοντας οχήματα και παρέχοντας υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές, θα εκπροσωπηθεί από Εισαγωγείς / Διανομείς που θα μοιράζονται τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και τη δέσμευσή της για μια πράσινη, βιώσιμη κινητικότητα. Η CHANGAN δημιουργεί επίσης τον πρώτο της Ευρωπαϊκό κόμβο ανταλλακτικών στην Ολλανδία, ο οποίος θα λειτουργεί ως κέντρο διανομής για το δίκτυο των

Ευρωπαίων αντιπροσώπων και επισκευαστών προκειμένου να εξασφαλίσει την άμεση τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων της.

Η Autohellas, βασιζόμενη στην εκτεταμένη τεχνογνωσία, εμπειρία, πόρους και παρουσία της στην αγορά αυτοκινήτου και των υπηρεσιών κινητικότητας, δεσμεύεται να εξασφαλίσει κορυφαία ικανοποίηση και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες της, ενισχύοντας την εμπειρία τους με την μάρκα σε κάθε touchpoint. H Changan και η Autοhellas είναι δεσμευμένες απέναντι στην τεχνολογία και την καινοτομία, παρέχοντας πρωτοποριακές υπηρεσίες κινητικότητας προκειμένου να οδηγήσουν την αυτοκίνηση στην Ελλάδα στην πλέον εξελιγμένη της μορφή.

Ο κ. Mingcai Li, Executive Vice President του Changan Automobile Group, δήλωσε στην διάρκεια της εκδήλωσης υπογραφής της συμφωνίας: «Ο Όμιλος της Autohellas είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους και εξέχοντες Ομίλους στην ελληνική επιχειρηματικότητα, με εκτεταμένη τοπική γνώση, βαθιά εμπειρία και κορυφαία τεχνογνωσία στον κλάδο της αυτοκίνησης, ενώ διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για να παρέχουμε στους πελάτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και μια ξεχωριστή εμπειρία. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να φέρουμε μαζί με τον συνεργάτη μας Autohellas τις τεχνολογίες αιχμής και τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της CHANGAN στους Έλληνες καταναλωτές, για μια πιο πράσινη και έξυπνη λύση κινητικότητας».

Από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Βασιλάκης, CEO των εταιριών αυτοκινήτου του ομίλου της Autohellas, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η CHANGAN επέλεξε τον Όμιλό μας για συνεργάτη του στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία ενώ παράλληλα υπογραμμίζει τη φιλοσοφία και δέσμευσή μας να παρέχουμε αυτοκίνητα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας με γνώμονα πάντα ένα πιο βιώσιμο και πιο πράσινο αυτοκινητιστικό μέλλον».

