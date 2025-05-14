Η Airbnb ανανεώνει την εφαρμογή και προσφέρει ιδιωτικούς σεφ και μασάζ

Η Airbnb ανακοίνωσε πως οι χρήστες της εφαρμογής βραχυχρόνιων μισθώσεων θα μπορούν πλέον να κλείνουν πολυτελείς υπηρεσίες όπως προσωπικούς γυμναστές, μασάζ και σεφ.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν τα ξενοδοχεία για τις υπηρεσίες τους. Ο κόσμος επιλέγει την Airbnb για τον χώρο... Τώρα, σας προσφέρουμε το καλύτερο και από τους δύο κόσμους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Brian Chesky.

Η ανακοίνωση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες αφότου η εταιρεία αναγνώρισε πως οι κρατήσεις μπορεί να επιβραδυνθούν στις ΗΠΑ, καθώς οι απρόβλεπτες εμπορικές πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ πλήττουν το καταναλωτικό κλίμα.

Παρά τη φιλοξενία περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων επισκεπτών από την έναρξή της το 2008, η Airbnb αντιμετώπισε προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς κάποιες πόλεις προχώρησαν στην απαγόρευση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι νέες υπηρεσίες της Airbnb θα είναι αρχικά διαθέσιμες σε 260 πόλεις, με την εταιρεία να λέει ότι θα κοστίζουν κάτω από 50 δολάρια.

Στις πολυτελείς υπηρεσίες περιλαμβάνονται θεραπείες σπα, φωτογράφοι, μακιγιέρ, ενώ μπορούν να τις χρησιμοποιούν και όσοι δεν διαμένουν σε Airbnb.

Η ανανεωμένη εφαρμογή της εταιρείας περιλαμβάνει επίσης μια ενημερωμένη καρτέλα εμπειριών, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να κλείνουν εκδρομές και δραστηριότητες κατά παραγγελία. Η εν λόγω υπηρεσία ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2016.

Τα νέα χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις ανέσεις των ξενοδοχείων, αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των τουριστών, δήλωσε στο BBC ο Gary Bowerman, διευθυντής της εταιρείας ταξιδιωτικού μάρκετινγκ Check-in Asia.

«Οι ταξιδιώτες σκέφτονται πολύ περισσότερο πώς να προσαρμόσουν το ταξίδι τους για τους ίδιους, όχι για το πώς θα φτάσουν στον προορισμό τους και πού θα μείνουν», εξηγεί.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της νέας εφαρμογής είναι η καρτέλα Originals, η οποία προσφέρει αποκλειστικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό περιλαμβάνει το να παίξουν μπιτς βόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο με την Ολυμπιονίκη Carol Solberg ή να περάσουν μια Κυριακή με τον σούπερ σταρ της National Football League Patrick Mahomes.

Τέτοιου είδους εξατομικευμένες επιλογές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης, καθώς οι τουρίστες αναζητούν νέες εμπειρίες, δήλωσε η σύμβουλος πολυτελών ταξιδιών Anastasia Oriordan στο BBC.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει και έχουν κάνει τόσα πολλά πράγματα, που το σημείο αναφοράς ή ο στόχος για τις μοναδικές εμπειρίες αλλάζει συνεχώς», λέει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.