Ο Όμιλος Σαράντη, με σταθερή δέσμευση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την οργάνωση εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας Γλύφα, στα Καλά Νερά του Νοτίου Πηλίου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Μασούτης, τον οργανισμό WE4ALL, τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και τη Mediterranean Company for Environmental Protection (MEPP), και περιλάμβανε τόσο παράκτιο όσο και υποθαλάσσιο καθαρισμό.

Στη δράση συμμετείχαν εθελοντικά εργαζόμενοι των εταιρειών, εξειδικευμένοι δύτες και στελέχη των συνεργαζόμενων φορέων, ενώ καθαρίστηκε ακτογραμμή μήκους περίπου 1-1,5 χλμ. Συλλέχθηκαν περισσότερα από 2.000 κιλά απορριμμάτων, ανάμεσά τους μικροπλαστικά, γόπες, βαριά και ογκώδη αντικείμενα, όπως σαμπρέλες, μπιτόνια, ακόμη και ένα χαλί.

Η δράση πλαισιώθηκε από σύντομη περιβαλλοντική εκπαίδευση για τους συμμετέχοντες, ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση, την υπεύθυνη κατανάλωση και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου περιβαλλοντικού προγράμματος του Ομίλου, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη δημιουργία θετικού αντίκτυπου στο φυσικό περιβάλλον.

Εδώ και 60 χρόνια, με συνέπεια στις αξίες της ευθύνης και της συνεργασίας, ο Όμιλος Σαράντη συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που συμβάλλουν σε ένα καθαρότερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.