Εγκαινιάστηκε χθες, Τρίτη 3 Ιουνίου, το νέο δρομολόγιο της AEGEAN, που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη με το νησί της Ρόδου αυτή τη φορά.

Στελέχη της AEGEAN και τις Fraport Greece παρευρέθηκαν στο αεροδρόμιο, «Διαγόρας» της Ρόδου, όπου μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του νησιού, κ. Γιώργο Τόππο, καθώς και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, κ. Γιάννη Παπαβασιλείου, υποδέχτηκαν τους πρώτους επιβάτες προσφέροντάς τους τοπικά εδέσματα και αναμνηστικά δώρα.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την καθιερωμένη κοπή της κορδέλας και τη φωτογράφιση με το πλήρωμα μπροστά από το αεροσκάφος της AEGEAN, επισφραγίζοντας την έναρξη της νέας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Ρόδου και Κωνσταντινούπολης.

Με αφορμή την «επίσημη πρώτη» της νέας πτήσης, η κυρία Μαρίνα Σπυριδάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της AEGEAN, δήλωσε σχετικά «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εγκαινιάζουμε μια ακόμα, νέα απευθείας πτήση της AEGEAN από και προς τη Ρόδο, έναν από τους πλέον δημοφιλείς και αγαπητούς ελληνικούς προορισμούς. Επιδίωξή μας είναι το νέο δρομολόγιο που συνδέει απευθείας τη Ρόδο με την Κωνσταντινούπολη, ένα από τους αεροπορικούς κόμβους πτήσεων μεγάλων αποστάσεων της ευρύτερης περιοχής μας, να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού, αλλά και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή δυναμική του νησιού, καθιερώνοντάς το και ως προορισμό "ορμητήριο" για άλλους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς. Γι' αυτό και ο σχεδιασμός του δικτύου μας τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο προβλέπει απευθείας συνδέσεις με τo Ηράκλειο, τα Χανιά αλλά και τη Σαντορίνη, εκτός από τις καθιερωμένες συνδέσεις με το Καστελόριζο, την Κάρπαθο και φυσικά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η Ρόδος για την AEGEAN αποτελεί διαχρονικά σημαντικότατο πυλώνα της επιτυχημένης πορείας της εταιρείας, γι' αυτό και φέτος προσφέρουμε περίπου 1 εκατομμύριο θέσεις, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με πέρυσι, προσδοκώντας μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για το νησί και τους ανθρώπους του».

Από την πλευρά της η κ. Κατερίνα Πολλάτου, Airline Marketing & Development Manager της Fraport Greece, σημείωσε «Σήμερα εγκαινιάσαμε μαζί με τους συνεργάτες μας στην AEGEAN τη νέα απευθείας πτήση Ρόδος-Κωνσταντινούπολη που ενισχύει σημαντικά τη διασυνδεσιμότητα του νησιού τόσο με την αναπτυσσόμενη αγορά της Τουρκίας, όσο και με αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, μέσω ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κόμβους. Η νέα τουριστική περίοδος εξελίσσεται θετικά για το αεροδρόμιο της Ρόδου, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική του προορισμού και τη σημασία της ενίσχυσης της απευθείας συνδεσιμότητάς του με τις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Ζητούμενο για όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε στο νησί αποτελούν οι συντονισμένες προσπάθειες που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Ρόδου στο διεθνή τουριστικό χάρτη».

Η νέα απευθείας πτήση της AEGEAN που θα συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Ρόδο θα πραγματοποιείται δυο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη για όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

