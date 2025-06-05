Παίρνοντας θάρρος από την τεράστια διαδικτυακή επιτυχία στις ΗΠΑ, οι νεοσύστατες εταιρείες καλλυντικών της Νότιας Κορέας επεκτείνουν την παρουσία τους στη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στον κόσμο, με την πεποίθηση ότι η μαζική απήχησή τους θα αντισταθμίσει το πλήγμα από τους δασμούς.

Μάρκες όπως οι Tirtir, d' Alba, Torriden και Beauty of Joseon βρίσκονται σε συνομιλίες με μεγάλους λιανοπωλητές για να γεμίσουν τα αμερικανικά ράφια, δήλωσαν στελέχη εταιρειών στο Reuters.

Τα κορεατικά προϊόντα ομορφιάς αποδεικνύονται πολύ ανταγωνιστικά παγκοσμίως λόγω ποιότητας, τιμής και έξυπνου μάρκετινγκ, εκμεταλλευόμενα σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία άλλων προϊόντων του ασιατικού εξαγωγικού γίγαντα από τις βιομηχανίες της μουσικής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Η νοτιοκορεάτικη κουλτούρα, όπως παλαιότερα ο τραγουδιστής PSY, το συγκρότημα BTS και στη συνέχεια τα κορεάτικα δράματα και ταινίες όπως τα «Παράσιτα», άνοιξαν τον δρόμο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Tirtir, An Byung-Jun.

«Στην αγορά των ΗΠΑ, υπήρχε ήδη αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη Νότια Κορέα. Στη συνέχεια, μπήκαν στην αγορά τα κορεάτικα καλλυντικά. Η ποιότητα ήταν καλή, αλλά οι τιμές ήταν χαμηλότερες από τις υπάρχουσες μάρκες πολυτελείας όπως η L’Oreal ή η Estee Lauder».

Η Tirtir εκτοξεύτηκε πέρυσι μετά τη viral επιτυχία του δημοφιλούς make up. Το προϊόν θα πωλείται σε ορισμένα καταστήματα Ulta Beauty στις ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι, δήλωσε ο An στο Reuters, προσθέτοντας στόχος είναι ο διπλασιασμός των πωλήσεων.

Λιανοπωλητές στις ΗΠΑ, από τη Sephora και την Ulta Beauty μέχρι την Costco και η Target, βρίσκονται σε συνομιλίες με κορεατικές μάρκες καλλυντικών για να βάλουν τα προϊόντα τους στα ράφια τους, σύμφωνα με όσα είπαν στο Reuters 12 άτομα, μεταξύ των οποίων διευθύνοντες σύμβουλοι εταιρειών καλλυντικών, στελέχη και ειδικοί του κλάδου.

Οι ίδιοι αναμένουν επίσης ότι οι κορεατικές μάρκες θα αντέξουν τους δασμούς καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους χάρη στα επιχειρηματικά μοντέλα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους. Πολλές από αυτές αναθέτουν την παραγωγή σε άλλες εταιρείες όπως η Cosmax και η Kolmar, που χαρακτηρίζονται οι Foxconns της γρήγορης ομορφιάς, για να διατηρήσουν το κόστος χαμηλό.

Η Νότια Κορέα ξεπέρασε τη Γερμανία και έγινε ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας προϊόντων ομορφιάς στον κόσμο μετά τη Γαλλία και τις ΗΠΑ το 2024.

Τα τέσσερα πέμπτα της παραγωγής καλλυντικών αξίας 13 δισ. δολαρίων προορίζονται για εξαγωγές, με πωλήσεις κυρίως μέσω διαδικτύου.

Αλλάζει το τοπίο

Η ώθηση από τις ΗΠΑ έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για τους μεγάλους εξαγωγείς του πλανήτη, καθώς οι σαρωτικοί δασμοί του Τραμπ προκαλούν ανησυχία στο παγκόσμιο εμπόριο.

Μολονότι οι δασμοί δημιουργούν αβεβαιότητα στους Κορεάτες εξαγωγείς ομορφιάς, οι ίδιοι αναμένουν ότι η ισχυρή ζήτηση θα μετριάσει ως ένα βαθμό τις συνέπειες.

Η μεγαλύτερη εταιρεία πώλησης καλλυντικών της Νότιας Κορέας, η Olive Young, σχεδιάζει να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στο Λος Άντζελες φέτος, δήλωσε στο Reuters ο Jin Se-hoon, στέλεχος της εταιρείας.

«Οι ΗΠΑ, και ειδικά η Καλιφόρνια, έχουν μακράν τους περισσότερους πελάτες για την παγκόσμια πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών μας» δήλωσε ο Jin.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικοί δασμοί είναι ένα βάρος, αλλά όχι αρκετό για να βλάψει τη δημοτικότητα και τη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής των προϊόντων της K-beauty.

Η νοτιοκορεατική βιομηχανία ομορφιάς εκτιμά ότι με την επέκταση στις ΗΠΑ θα αντισταθμίσει τη μείωση εξαγωγών προς την Κίνα, τη μεγαλύτερη αγορά στο εξωτερικό για τα προϊόντα ομορφιάς της, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και ανταγωνισμού.

Η d'Alba, που ανήκει στην d'Alba Global και είναι γνωστή για τον vegan ορό και τα αντηλιακά της, βρίσκεται σε συνομιλίες με την Costco, την Ulta Beauty και την Target.

Η Sephora της LVMH σχεδιάζει να λανσάρει δύο νέες κορεατικές μάρκες, τις Torriden και Beauty of Joseon, αυτό το καλοκαίρι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Sephora.

Ο An από την Tirtir δήλωσε ότι ο βασικός δασμός 10% που έχουν ήδη επιβάλει οι ΗΠΑ είναι «ανεκτός», αν και ο προγραμματισμένος δασμός 25% στα νοτιοκορεατικά προϊόντα που αναμένεται τον Ιούλιο μπορεί να αναγκάσει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές «λίγο».

Η Σεούλ, ένας σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ, επιδιώκει δασμολογικές εξαιρέσεις στις εμπορικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Η Νότια Κορέα ξεπέρασε τη Γαλλία και έγινε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας καλλυντικών στις ΗΠΑ το 2024, κυρίως λόγω διαδικτυακών πωλήσεων μέσω της Amazon, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Οι πέντε κορυφαίες κορεατικές μάρκες καλλυντικών στο ηλεκτρονικό εμπόριο των ΗΠΑ - οι οποίες περιλαμβάνουν τις Beauty of Joseon, Medicube και Biodance - είδαν τις διαδικτυακές πωλήσεις να αυξάνονται κατά 71% κατά μέσο όρο τα τελευταία δύο χρόνια, ξεπερνώντας τη συνολική ανάπτυξη 21% της αγοράς των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Euromonitor.

Οι πέντε κορυφαίες γαλλικές μάρκες - μεταξύ των οποίων οι L'Oreal Paris, Dior και Lancome - κατέγραψαν ανάπτυξη 15% κατά την ίδια περίοδο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην επιτυχία της Κορέας.

«Στις μέρες μας, ένα viral βίντεο στο TikTok ή μια υποστήριξη από influencer μπορεί να μετατρέψει ένα προϊόν σε παγκόσμιο μπεστ σέλερ πριν καν κυκλοφορήσει εκτός Κορέας» δήλωσε η Odile Monod, εδική στο μάρκετινγκ καλλυντικών με έδρα τη Νότια Κορέα.

Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη επιτυχία θα απαιτήσει αυξημένες πωλήσεις σε φυσικά καταστήματα, δήλωσε ο Jason Kim, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας διανομής καλλυντικών Silicon2.

Υπάρχουν ήδη σημάδια στασιμότητας για ορισμένες εταιρείες, όπως η νεοσύστατη εταιρεία COSRX, η οποία τώρα αποτελεί μέρος του κορεατικού γίγαντα καλλυντικών AmorePacific, καθώς ο ανταγωνισμός εντείνεται και εμφανίζονται φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις, ανέφεραν οι αναλυτές.

Προς το παρόν, οι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για τη δυναμική της Κορέας, με τις μετοχές της d'Alba Global να υπερδιπλασιάζονται από το ντεμπούτο τους τον περασμένο μήνα.

«Η τάση της κορεάτικης ομορφιάς είναι ισχυρή» δήλωσε στέλεχος της Silicon2. «Αλλά οι ανεξάρτητες μάρκες θα αντιμετωπίσουν και αυτές προκλήσεις».

Πηγή: skai.gr

