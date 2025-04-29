Πλήρη αναβάθμιση όλων των κρίσιμων οικονομικών μεγεθών πέτυχε το 2024 ο AKTOR, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2024 που ανακοινώθηκαν σήμερα και «σηματοδοτούν την αποφασιστική υλοποίηση της νέας επιχειρηματικής στρατηγικής του Ομίλου για κερδοφόρα έργα και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων του, μέσα από ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και μεγάλες επενδύσεις σε νέα πεδία».

Τα οικονομικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ομίλου, ξεπέρασαν τις αρχικές εκτιμήσεις τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και EBITDA.

«Χάρη στην πλήρη ενσωμάτωση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο σύνολο του έτους, ένα ιδιαίτερα δυναμικό Β' εξάμηνο, την επιτάχυνση των κατασκευών μεγάλων έργων και τη βελτίωση της απόδοσης του Ομίλου, ο κύκλος εργασιών τριπλασιάστηκε και προσέγγισε τα 1,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 205%, σε σχέση με το 2023, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου σχεδόν εξαπλασιάστηκε, με κέρδη 89 εκατ. ευρώ (+456%).

Εφαρμόζοντας αποτελεσματική διαχείριση κόστους και μία στρατηγική για επιλογή έργων υψηλότερης απόδοσης, ο Όμιλος AKTOR πέτυχε κερδοφορία σε όλα τα επίπεδα, με τριπλάσια μεικτή κερδοφορία ύψους 124 εκατ. ευρώ (+206%). Παράλληλα, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 149 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια ύψους 173 εκατ. ευρώ, καθώς και χαμηλό καθαρό δανεισμό (102 εκατ. ευρώ), επίδοση που αντανακλά υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση και ετοιμότητα για επενδύσεις και επέκταση σε νέους τομείς» αναφέρει η ανακοίνωση.

To 2025 έτος εξαγορών και μετασχηματισμού

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε:

«Τα οικονομικά μας αποτελέσματα τεκμηριώνουν ότι στον Όμιλο AKTOR κάνουμε πράξη όλα όσα λέμε. To 2024 πετύχαμε τον τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών μας και τον εξαπλασιασμό του EBITDA, ξεπερνώντας, μάλιστα, τις αρχικές μας προσδοκίες. Διαθέτουμε ισχυρή κεφαλαιακή και ταμειακή βάση, αλλά και χαμηλό δανεισμό, χαρακτηριστικά που μας επιτρέπουν να επιταχύνουμε εξαγορές ύψους 2 δισ. ευρώ που έχουμε ανακοινώσει, εκ των οποίων άνω του 1 δισ. ευρώ θα υλοποιηθεί εντός του έτους. Εργαζόμαστε σκληρά και με συνέπεια για την υλοποίηση του στόχου μας για pro forma EBITDA ύψους 184 εκατ. ευρώ το 2025 και 430 εκατ. ευρώ το 2030, αντίστοιχα. Το 2025 θα είναι η χρονιά του εταιρικού μας μετασχηματισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή και προχωρούμε εντός του έτους σε αποσχίσεις τεσσάρων κλάδων του Ομίλου με στόχο την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων μας, τη μεγαλύτερη ευελιξία και τις ενδοομιλικές συνέργειες. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την πορεία μας μέχρι σήμερα, καθώς μέσα σε 2,5 χρόνια δημιουργήσαμε έναν Όμιλο με εξαπλάσιο κύκλο εργασιών, διευρυμένες δραστηριότητες και κερδοφορία. Και είμαστε σίγουροι ότι η στρατηγική μας για το αύριο θα δικαιώσει τις επιλογές μας».

Σημαντικό ανεκτέλεστο

Το ανεκτέλεστο του Ομίλου AKTOR ανέρχεται σήμερα σε 4,8 δισ. ευρώ στο οποίο περιλαμβάνονται 400 περίπου έργα, ανάμεσα στα οποία ορισμένα εμβληματικά που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα σιδηροδρομικά έργα της γραμμής Brasov - Simeria στη Ρουμανία, ο τερματικός σταθμός πετρελαίου στη Φουτζέιρα, η διαχείριση του Μετρό και του Τραμ στη Ντόχα, το έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα - Μεθώνη, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το Riviera Tower, αλλά και νέα προς κατασκευή ή ανάληψη έργα, όπως οι Φοιτητικές Εστίες Κρήτης, τα οδικά και σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία και πολλά ακόμη.

Εμβληματικά έργα

Το 2024 ήταν ένα κορυφαίο έτος για την ιστορία του Ομίλου, ο οποίος υπέγραψε κατά τη διάρκεια του έτους συμβάσεις αξίας άνω του μισού δισ. ευρώ, στις οποίες περιλαμβάνονται πολύ σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο, η λειτουργία και συντήρηση της Εγνατίας Οδού, τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Αιτωλοακαρνανίας κτλ. Επίσης, ήταν μία χρονιά παράδοσης πολύ σημαντικών έργων υποδομής, όπως - μεταξύ άλλων - το Μετρό Θεσσαλονίκης, που άλλαξε για πάντα τη Θεσσαλονίκη, ο αυτοκινητόδρομος Καλλονή - Σίγρι στη Λέσβο, το αναβαθμισμένο ΟΑΚΑ Altion Arena και η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Θήβας.

Παράλληλα, το 2024 ξεκίνησε η υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για κοινές επενδύσεις στον χώρο των ΑΠΕ, της δημιουργίας καθετοποιημένων θυγατρικών για κάθε κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου (Κατασκευές, ΑΠΕ, Real Estate, Συμμετοχές - Παραχωρήσεις και Διαχείριση Εγκαταστάσεων) και σημαντικών εξαγορών, οι οποίες σταδιακά ολοκληρώνονται σήμερα (Prodea, έργα ΑΠΕ, Oceanic Group of Companies, ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ) για να ενισχύσουν το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, μέσα από επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Παράλληλα, το 2024 ήταν το έτος που ξεκίνησε ένα δραστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας και βασικών μεγεθών των θυγατρικών σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας σημαντικά τον κίνδυνο του ανθρώπινου λάθους σε βασικές διαδικασίες και παράλληλα θα ενδυναμώνει τον συστηματικό έλεγχο, την διαφάνεια, την πληρότητα της πληροφόρησης και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται και στις πέντε θυγατρικές του Ομίλου και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Η πρώτη Δήλωση Βιωσιμότητας

Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις για το 2024 εκδίδεται η πρώτη Δήλωση Βιωσιμότητας στην ιστορία του Ομίλου, η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτυπώνει τα ουσιαστικά θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, προσεγγίζοντάς τα τόσο από την πλευρά της σημαντικότητας αντίκτυπου (impact materiality) όσο και από την πλευρά της χρηματοοικονομικής σημαντικότητας (financial materiality).

Πηγή: skai.gr

